En la calle de la Vega 22, en Nava, se encuentra mialma (Moda & Gourmet), un singular espacio en el que su propietaria, Rosana Llaneza, aúna sus dos pasiones: la moda y la gastronomía. Abierta al público como tienda de moda y decoración hace 12 años, fue evolucionando hacia lo que es hoy, un lugar donde la ropa y complementos de mujer conviven con los vinos, conservas y dulces que pueden encontrarse en su zona de alimentación gourmet.

Una evolución que también se produjo en el proceso de digitalización del negocio. "Cuando abrí la tienda en 2011 no tenía ningún tipo de presencia en internet, las redes sociales no tenían tanto protagonismo, menos aún en un negocio en un entorno rural como es Nava", explica Llaneza, quien poco a poco fue tomando conciencia de cómo los hábitos de consumo iban cambiando en la sociedad. "Nos guste más o menos, hay que evolucionar con los tiempos, así que no queda otra que subirse al carro de la digitalización. La experiencia de compra en tienda tiene que seguir existiendo, pero ahora tenemos que enamorar primero a la clientela a través internet".

Cuando decidió participar en el programa de digitalización del comercio asturiano (DICA) Rosana ya contaba con perfil en redes sociales y presencia web a través de un Marketplace del Ayuntamiento de Nava. "Yo estoy en el mundo rural y aunque me desvivo por mis clientes locales, soy consciente de que no te puedes quedar sentada en el mostrador de la tienda esperando a que pase alguien, así que el programa me pareció una excelente oportunidad para aprender y darme a conocer más allá de mi entorno geográfico".

Califica su experiencia en el programa como muy positiva. "Se adaptan a tus necesidades y horarios y la formación es muy práctica, se lo recomendaría a todo el mundo. El único pero que les pongo es que no tenga continuidad", aclara. Dice estar muy satisfecha tanto con Carmen, su asesora de CTIC, como con la formación recibida. "Me hizo crecer afianzando lo que ya sabía, aprendiendo nuevas herramientas y trucos y mejorando mi visibilidad". Ahora su negocio cuenta con una imagen más cuidada y unificada y además de incorporar Whastapp Business, se ha lanzado a crear su propia página web que arrancará justo esta semana, coincidiendo con el aniversario de la tienda.