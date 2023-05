Óptica Arango, en Vegadeo, es un negocio familiar fundado en 1907 como relojería-bazar por el bisabuelo de Cristina Fernández, actual propietaria. Años después, su tía abuela introdujo el negocio de la óptica, continuado por sus padres y desde hace unos años, por la propia Cristina, óptico optometrista. Siempre a la vanguardia en los avances del sector, como establecimiento sanitario dan cobertura a servicios de Optometría, contactología, control presión intraocular, baja visión, terapia visual e instrumentos ópticos.

Pese a su longeva trayectoria, la digitalización del negocio no se produjo hasta la llegada de la cuarta generación, la de Cristina, quien tras incorporarse a la óptica en el año 2006 creó el primer perfil de Facebook. "Por entonces lo tenía un poco abandonado, se tendía a pensar que las redes sociales e internet no era algo para el comercio de proximidad". Con los años fue aumentando su presencia digital con Instagram, Google Business y WhatApp Business. "Hoy por hoy es imprescindible estar en internet, pero eso no significa que todo valga para todos, es decir, no todas las redes sociales u opciones digitales son válidas para todos los negocios", explica Fernández, que decidió no tener página web porque no se ajustaba a sus necesidades y objetivos.

De la formación recibida en el programa DICA destaca su personalización y que haya sido tan práctica y directa. "Verónica resolvía las dudas que me iban surgiendo sobre la marcha. Es un programa súper útil que me ha servido para conocer el funcionamiento del entorno digital que me interesaba y sacarle partido", cuenta Fernández, quien ha aprendido a programar las publicaciones, darle coherencia al contenido, subir reels semanales con consejos ópticos y servir de altavoz para dar a conocer su profesión. "No somos dependientes, somos profesionales sanitarios y ofrecemos servicios de atención primaria". Además, usa las RRSS para subir las colecciones de productos, resolver dudas, etc… "En un negocio tan longevo como este te puedes acabar volviendo invisible, así que Internet es una forma de darte a conocer a nuevos clientes y recordar a quienes ya te conocen que sigues ahí".

El único pero que le pone al programa es que se acabe "Es demasiado corto, necesitaríamos tener algo así todo el año, ojalá lo mantengan. Uno de nuestros problemas como autónomos es la falta de tiempo, no podemos estar al tanto de novedades y herramientas digitales así que sería de una gran ayuda", concluye.