Joan Monràs: "El mérito solo explica el 25% de las diferencias salariales"

Las características de los trabajadores (experiencia, nivel educativo, mérito, decisiones personales y otras) "solo explican una parte pequeña, alrededor del 25%", de la variación y diferencias de los salarios. "El resto es en parte suerte, en parte características que no pueden medirse y, en parte, una medida del largo camino que aún queda a la investigación para entender cómo funcionan los mercados laborales", sostuvo el asesor de investigación en el banco de la Reserva Federal de San Francisco (EE UU) y profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, Joan Monrás, quien anoche recibió en la sede del Banco Sabadell-Herrero en Oviedo el premio de la Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica.

Monràs, que ha estudiado los efectos de los movimientos migratorios desde las perspectivas de la economía laboral, economía urbana y comercio internacional, subrayó la contribución del fenómeno inmigratorio al país de acogida: "El hecho de que la inmigración sea fundamentalmente un fenómeno urbano y que los inmigrantes vivan sistemáticamente en ciudades más grandes y productivas hace que la inmigración contribuya a la productividad agregada de los países".

Por el contrario, no existe una relación inexcusable entre llegada de emigrantes y caída de los salarios en el lugar de destino. "Las ciudades que reciben inmigrantes son especialmente buenas en adaptarse en poco tiempo a fluctuaciones en la oferta de trabajo, sin que la llegada de inmigrantes afecte de manera perceptible a las condiciones laborales en el más largo plazo". Los efectos de la inmigración sobre las condiciones laborales y salariales del lugar de llegada "se disipan de manera rápida", según Monràs, y "los únicos efectos que persisten son en aquellos grupos de trabajadores de generaciones que justo entran en el mercado laboral al tiempo que hay oleadas especialmente grandes de inmigrantes y con quienes comparten características". Según sus investigaciones, explicó, "los nativos con características parecidas" a las de los inmigrantes salen "perdiendo en el corto plazo, y los nativos con características distintas salen ganando, pero estos efectos suelen durar muy poco".

Jan Eeckhour, profesor de Economía de ICREA Researh en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, que glosó al premiado, reclamó "más vigilancia para que la economía mundial funcione bien". "Si el objetivo de las empresas debe ser maximizar el beneficio, como decía Milton Friedman, y no tener en cuenta de los efectos secundarios no intencionados" de su acción, "entonces se necesitan reglas claras y un árbitro riguroso que las aplique", opinó. Y destacó que "en un clima político polarizado, lleno de tertulianos obstinados y con escasa evidencias, y en el que el discurso está dominado no tanto por los expertos como por gente que cree que sabe mucho", "lo bonito de las investigaciones de Monràs sobre la inmigración es que su teoría está basada en los datos".

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado, destacó sobre la movilidad laboral el beneficio de que "los asturianos salgan fuera para regresar a Asturias con nuevas ideas" y la ventaja de las "nuevas tecnologías, que permiten desarrollar tareas en cualquier lugar del mundo", lo que ofrece a territorios como Asturias, señaló, una oportunidad como "refugio de nómadas digitales".