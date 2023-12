La abogada valenciana Rebeca Torró, una de las artífices de la llegada de la gigafactoría de baterías de Volkswagen a Sagunto (Valencia), se ha convertido en la primera mujer en ocupar la Secretaría de Estado de Industria. Torró, que fue nombrada ayer por el Consejo de Ministros, releva al asturiano Francisco Blanco, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretario general de Industria.

Este departamento del Ministerio de Industria y Turismo ha aumentado su rango tras la formación del nuevo Gobierno y ha pasado de ser una secretaría general, denominada de Industria y de la Pyme, a ser Secretaría de Estado, como venían demandando las patronales del sector así como los sindicatos.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ya había anunciado en su toma de posesión el cambio de rango y, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el ex alcalde de Barcelona y ex presidente de Hispasat no ha contando con Blanco para ocupar la Secretaria de Estado. El economista gijonés –que anteriormente fue consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado y portavoz socialista de Industria en el Senado– ocupaba la Secretaría General de Industria y Pyme desde diciembre de 2022, cuando sustituyó en el puesto al catalán Raül Blanco, en la actualidad presidente de Renfe.

Una de las principales misiones de Francisco Blanco era impulsar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) vinculados con la industria, entre ellos el del coche eléctrico, el naval y el de la descarbonización. Dentro de este último PERTE –cuyo comisionado es el también asturiano Luis Ángel Colunga– se encuentra la ayuda directa de 450 millones de euros a ArcelorMittal para la construcción de una planta de reducción directa de mineral de hierro con hidrógeno verde. Sin embargo, la multinacional siderúrgica aún no ha aprobado el proyecto al considerar que no hay en España un escenario de costes energéticos que hagan viable la inversión y sostenibles las instalaciones.

El curriculum

La nueva Secretaria de Estado de Industria tendrá entre sus cometidos negociar con ArcelorMittal. Rebeca Torró nació en Ontiyent (Valencia) en 1981 y es licenciada en Derecho y abogada colegiada. Comenzó su carrera política como teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de Ontiyent y fue vicepresidenta y diputada de Hacienda en la Diputación de Valencia. En 2016, fue nombrada directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana y en mayo de 2019 secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat.

Según destacó ayer el Ministerio de Industria, Torró fue una de las negociadoras para captar el proyecto de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, con una inversión de 4.500 millones de euros y 3.000 empleos.