Avanzalia afirma que "no se han pignorado ni puesto en garantía activos a favor de TSK"

"Avanzalia no ha pignorado ni puesto en garantía la planta solar de 150 megavatios de Panamá ni ningún otro activo a favor del grupo TSK", señaló ayer Avanzalia en réplica la versión difundida el domingo por la ingeniería asturiana. "El grupo TSK inició una serie de procedimientos judiciales en Panamá que ya han sido desestimados por la justicia panameña. Las acciones de la promotora del grupo Avanzalia Solar no se encuentran pignoradas. Esa afirmación es falsa y carente de soporte documental. Únicamente han servido como garantía acciones vinculadas actualmente a una participación minoritaria de los proyectos de Avanzalia, lo que imposibilita que la aseveración de que “las acciones de Avanzalia han sido embargadas”", expresó la empresa madrileña. Esta compañía sostiene a su vez que la deuda de 105 millones de euros que reclama TSK "no se corresponde tampoco ni se ajusta a la realidad". "No existe ningún PPA con AES, sino un contrato de reserva, y es materialmente imposible que bajo el amparo contractual de un contrato, que solo tiene un año de antigüedad, se hayan liquidado 50 millones de dólares". "El volumen de inversión firmada por Avanzalia con TSK", agregó, "en ningún caso es de 160 millones de dólares, siendo la realidad que el grupo Avanzalia ha invertido 160 millones de dólares en sus propios desarrollos en Panamá, los cuales están valorados en más de 260 millones de dólares en la actualidad". "TSK ha tratado de apropiarse ilegalmente del patrimonio de Avanzalia, estando todo ello pendiente de resoluciones en la vía penal española", indicó la empresa madrileña. "No nos consta ninguna querella en Panamá ni en España contra Avanzalia ni contra su presidente, Carlos Galdón, la cual, de estar presentándose, solo puede atribuirse", dijo, "a represalias". "Actualmente Avanzalia opera sus activos en Panamá libremente", concluyó.