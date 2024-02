Esta es la cantidad de dinero que hay que declarar a Hacienda de Bizum

Bizum es una herramienta que ha cambiado por completo la forma de llevar a cabo los intercambios monetarios entre particulares, comercios y ONG. Es un servicio completamente seguro y útil para sus usuarios. Es totalmente gratuito y se incluye dentro de las aplicaciones telefónicas de las entidades bancarias que lo ofrecen. Para poder hacer uso del mismo, solo debemos contar con una cuenta de banco española de alguna de estas entidades bancarias, además de un número de teléfono activo asociado a la misma.

Cuando se acerca el momento de realizar la declaración de la renta, en el mes de abril, muchos usuarios se preguntan si deben declarar los Bizum a Hacienda.

¿Deben los usuarios declarar los Bizum a Hacienda?

Existen unos límites para las transferencias que se pueden realizar a través de Bizum. Son las propias entidades bancarias las encargadas de informar a Hacienda de los movimientos llevados a cabo por sus clientes, para poder así realizar un seguimiento y evitar posibles fraudes y delitos. Es necesario aclarar que la cantidad máxima de dinero que podemos enviar o recibir a través de Bizum es de 1.000 euros. Mediante esta operación, la Agencia Tributaria delimita el máximo de dinero que se puede enviar sin declarar en 10.000 euros anuales. En caso de que esta cantidad sea superada, deberá incluirse en la Declaración de la Renta.

Esto se aplica, concretamente, a particulares. Los autónomos cuentan con la obligación de declarar a Hacienda todos los envíos de dinero que reciben, ya que es considerada como otra forma más de comerciar.

Por lo tanto, aquellos bizums llevados a cabo en el día a día para saldar deudas con amigos o familiares como pagar entradas de cine, comidas, cenas, taxis o regalos no deben ser declarados, a no ser que sobrepasen, conjuntamente, los 10.000 euros. Sin embargo, si se realizan bizums como personas jurídicas, tenemos que declarar siempre todos los movimientos. Es fundamental el respeto de esta norma, pues, en caso de no cumplirla, los usuarios se expondrán a elevadas multas.

Si los consumidores de Bizum no cumplen estas restricciones, se enfrentan a multas que oscilan entre los 600 euros hasta el 50% de la cantidad enviada. Es de gran importancia que la procedencia del dinero esté justificada. Si esto no es así, la multa puede ascender de los 60.000 euros para los casos más leves a los 150.000 para los más graves.

María González Falcó

Además, Hacienda tiene la capacidad de controlar las transacciones, por lo que, en el momento en el que detecte algún movimiento sospechoso, podrá mirar las cuentas bancarias de los usuarios e iniciar una investigación.