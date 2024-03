¿Se puede cancelar un Bizum? Todos los detalles.

Muchos usuarios se preguntan si es posible cancelar un Bizum y recuperar su dinero. Son muchas las ocasiones en las que intentamos destinar una determinada cantidad de dinero a un amigo o un familiar y, por equivocación, terminamos enviándolo a un número equivocado. Por eso, son muchas las personas que no saben si es posible recuperar ese dinero o deben darlo totalmente por perdido.

Bizum es una herramienta útil y segura. Nace en 2016 y, hoy en día, es el medio de pago más popular de España, con más de 25 millones de usuarios y más de 2.200 millones de operaciones Está incorporada en las aplicaciones móviles de los bancos colaboradores. Es por esto, que, el servicio de Bizum, se encuentra protegido por los sistemas de seguridad implementados por las propias entidades bancarias.

¿Es posible cancelar un Bizum una vez hecho?

A pesar de que sea una de las herramientas más utilizadas, es normal que surjan muchas dudas entre sus consumidores. Una de las preguntas más recurrentes entre los usuarios de Bizum es, si, una vez hecho, es posible dar marcha atrás y cancelar el envío. La respuesta es no. Cuando pulsamos el botón de enviar y lo confirmamos, la plataforma no nos concede la opción de retroceder y anular el envío. El servicio actúa de forma automática y la transferencia tarda menos de cinco segundos en ser enviada. Por lo tanto, es casi imposible recuperar el importe enviado.

¿Qué se aconseja desde Bizum?

El consejo es: "comprueba, comprueba y vuelve a comprobar". Desde la página oficial de Bizum, ante la imposibilidad de cancelar y recuperar el dinero, advierten de la necesidad de comprobar el contacto o el número de teléfono al que estamos realizando el envío. Además, señalan que debemos procurar de guardar los números de teléfono a los que solemos hacer bizums, para, de esta forma, evitar posibles equivocaciones. Por lo tanto, es fundamental revisar los datos que hemos marcado.

¿Qué acción es la que Bizum permite cancelar?

Lo que Bizum sí que permite cancelar son las solicitudes monetarias. Cuando un usuario nos envíe una petición de dinero, tenemos siete días para aceptarla o rechazarla. Algunas veces, ciertos amigos nos solicitan dinero por equivocación o nos reclaman dinero que ya hemos pagado. En estas ocasiones, sí es posible cancelar esa demanda.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer si nos hemos equivocado?

En caso de error, Bizum propone dos soluciones. La primera de ellas consiste en reclamar el dinero a la persona a la que se lo hemos enviado. Esto dependerá completamente de la bondad de dicha persona, pues, no tendrá la obligación de devolver el importe.

El otro remedio que plantea es ponerse en contacto con el banco y comprobar las opciones que este nos ofrece. En algunas entidades puede existir la posibilidad de recuperar el dinero.

Cómo utilizar Bizum. / R. Vázquez / L. Gutiérrez

¿Qué hacemos si recibimos un dinero que no reconocemos?

En ocasiones podemos recibir un dinero que no esperamos. Existe la posibilidad de que se trate de un contacto que no teníamos agregado o de un amigo que se ha confundido seleccionando el teléfono móvil. Otras, puede ser de un ajeno que no conocemos de nada. En este caso, se recomienda contactar con esa persona y devolverle el dinero. ¡Nunca sabes cuándo te puede suceder a ti!