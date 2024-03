Así debes actuar si has cometido un error en Bizum

¿Quién no ha hecho alguna vez un Bizum y se ha dado cuenta tarde de que se ha equivocado con el número de teléfono del destinatario? Muchos usuarios se preocupan por cómo deben actuar en caso de que esto suceda. ¿Es posible cancelar el envío del Bizum? ¿Podemos recuperar el importe enviado?

Bizum es una herramienta de gran utilidad que nace en 2016 como fruto de la colaboración de varias entidades bancarias españolas. Es un servicio de pago que facilita las transacciones entre particulares, comercios asociados y ONG. Además, está integrado en las aplicaciones móviles de dichas entidades, por lo que está protegido por los sistemas de seguridad impuestos por las mismas.

Desde Bizum se insiste en la necesidad de comprobar los movimientos que se van a realizar. El consejo es "comprueba, comprueba y vuelve a comprobar". Señalan la importancia de guardar los números de teléfono de los individuos a los que suelen hacer envíos de dinero, para, así, evitar posibles equivocaciones. En todo caso, deben corroborar siempre los datos que añaden.

Muchos se preguntan... ¿Es posible cancelar un Bizum?

Esta es una de las preguntas más recurrentes entre los usuarios de Bizum. La respuesta es que no. En el mismo momento en el que se pulsa el botón de enviar y se confirma, la operación ya ha sido resuelta, lo que supone que la plataforma no concede la opción de retroceder y anular el envío. El servicio actúa de forma automática y la transferencia tarda menos de cinco segundos en ser enviada. Por lo tanto, es casi imposible recuperar el importe enviado.

¿Qué deben hacer los usuarios en caso de equivocación?

En caso de error, desde la página oficial de Bizum proponen dos soluciones.

Reclamar el dinero a la persona a la que ha sido enviado. Esta es una opción arriesgada, pues, esa persona no tendrá la obligación de devolver el importe. En muchos casos, la gente suele ser comprensiva y devuelve el dinero. Sin embargo, también se pueden encontrar con quienes se hacen los locos e ignoran nuestro intento de contacto. Ponerse en contacto con el banco y comprobar las opciones que este ofrece. En algunas entidades puede existir la posibilidad de recuperar el dinero.

Una mujer utiliza la aplicación de Bizum en su teléfono móvil. / Europa Press

Desde Bizum apelan a los consumidores a que, en caso de recibir un dinero que no esperaban, sean benevolentes y contacten con esa persona para devolverle el dinero. Muchas veces, puede que se trate de un contacto que no tienen agregado o de un amigo que se ha confundido seleccionando el teléfono móvil. Otras, puede ser de un ajeno al que no conocen de nada.

¡Sean buena gente, nunca saben cuándo les puede suceder a ustedes!