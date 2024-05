UGT y CC OO afean a María Calvo "que confunda derechos y absentismo"

Los sindicatos UGT y CC OO de Asturias volvieron a cuestionar ayer la posición de la patronal FADE sobre las bajas laborales por enfermedad.

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, criticó la "obsesión" de la presidenta de FADE, María Calvo, de pedir que las mutuas sean las que "controlen" las altas y bajas médicas de los trabajadores y su argumento de que el absentismo laboral está alcanzando "niveles sin precedentes" en Asturias. Lanero sostuvo que este tipo de discurso es "propio del siglo pasado", "como si la competitividad de las empresas fuera a costa de que los trabajadores tuvieran menos derechos". UGT pidió que "se analice la insatisfacción y precariedad laboral que están detrás de muchas bajas". "No hay derecho", dijo, a que se esté discutiendo "continuamente" a la sanidad pública y los sanitarios que dan bajas laborales.

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, sostuvo que el absentismo no es lo que dice FADE sino "la ausencia injustificada y voluntaria al trabajo, y eso en Asturias prácticamente no existe, porque, entre otras razones, está sancionado". Lo que FADE llama absentismo son, dijo Zapico, "permisos de paternidad, vacaciones o incapacidades temporales por enfermedad. Y esto se llaman derechos laborales", que no se deben, dijo, "criminalizar".