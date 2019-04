"La abstención es la cuarta derecha en estas elecciones", advierte Adriana Lastra

La consigna quedó clara. Es preciso movilizar el voto de izquierdas para evitar que se repita un desenlace similar al de las elecciones andaluzas. Así, sin rodeos, lo dejó bien claro la número uno por Asturias al Congreso, Adriana Lastra. "La abstención es la cuarta derecha en estas elecciones. Si el día 28 suman las tres derechas, el 29 gobiernan; por eso tenemos que pararles", avisó con su rotundidad habitual la vicesecretaria general del PSOE.

Los socialistas son conscientes de que, como le ocurrió a Susana Díaz, no basta sólo con ganar, aunque sea con una diferencia de escaños similar a la que logró Mariano Rajoy en junio de 2016. "Nadie puede quedar en casa porque un día de abstención puede convertirse en cuatro años de retroceso", abundó la cabeza de lista en Asturias, que inició su intervención con palabras de agradecimiento a la ministra Luisa Carcedo, que estaba en primera fila: "Todo lo que soy lo aprendí de ella". Ovación por todo lo alto para Adriana Lastra, que luego citó las apuestas del Gobierno socialista por Asturias. "El plan de vías de Gijón llevaba 17 años bloqueado y en diez meses de Gobierno Pedro Sánchez lo pone en marcha (...) Vamos a abrir el Stephen Hawking de Langreo y hacer un reparto de la cuota de la xarda después de que el PP incendiara a nuestra flota pesquera (...) Daremos a nuestras empresas seguridad energética", repasó Adriana Lastra, después que de el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, proclamase que "la España que quiere Asturias es la que saca adelante el plan de Hunosa y blinda las pensiones". Barbón hizo su particular convocatoria a las urnas. "Las del domingo no son unas elecciones más, elegimos un destino. No se puede perder ni uno solo si queremos vencer a las derechas", afirmó el aspirante a suceder al frente del Gobierno autonómico a Javier Fernández, al que no se vio en el mitin de Gijón, abierto por Ana González, la candidata a la Alcaldía. "Este Gobierno trabaja hasta el último día para cumplir sus deberes y entre ellos está el plan de vías", celebró la "número uno" de la lista municipal.

"Vamos a recuperar un Gijón que tenga en el centro a las personas", aseguró Ana González, que también arengó a la participación este domingo: "Nuestras conquistas son los votos. Hay que salir a votar y a movilizar a los amigos y a los vecinos".