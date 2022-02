López Miras se desmarca y no apuesta por un congreso extraordinario

La guerra fratricida entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue lejos de extinguirse. El último capítulo se vivió el sábado con la decisión del líder del PP, Pablo Casado de cerrar el expediente informativo abierto el pasado jueves a Díaz Ayuso, tras recibir de ésta las explicaciones requeridas sobre el contrato del que se benefició su hermano. Un poco más tarde, un nuevo comunicado del PP desmentía de manera contundente una información que aseguraba que el supuesto espionaje a la presidenta nació en el seno de la llamada ‘sala de guerra’ del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En este contexto, el presidente regional, Fernando López Miras, en su visita al Encuentro de Cuadrillas de Patiño, ha vuelto a valorar la situación. El presidente del PP en la Región de Murcia volvió a defender la gestión realizada por Pablo Casado. “Un presidente, y es lo que ha hecho Casado, tiene que liderar la organización como lo ha hecho, hablar con los dirigentes, y si hay dudas sobre cualquier cuestión, preguntarlas”.

Ante las voces dentro del partido que creen que una manera de reconducir la crisis es que se cese a García Egea, el presidente fue claro. No cree que deba dimitir. “No lo creo, el trabajo que se ha hecho desde la dirección nacional en estos tres años ha sido bueno; un tiempo en el que se rearmado el partido, en el que se le ha dado un impulso después de esa moción de censura a nivel nacional que dejó al PP en una situación complicada. Tres años después, la formación no tiene nada que ver, es un partido con músculo, con ilusión y que lidera las encuestas”.

Sin embargo, admite Miras, la crisis interna por la pugna entre Ayuso y Casado está haciendo daño al PP. “Lo que está pasando en estos tres días no le gusta a nadie y perjudica al PP en general, y por tanto a España y a los españoles”. Según Miras, “lo que tenemos que hacer, lo antes posible, es solucionar todos los problemas y centrarnos en lo que nos demandan los españoles, que nos preocupemos por sus problemas, que nos centremos en ellos, no en nosotros, que dejemos de hablar de cuestiones internas del Partido Popular y hablemos de este país”.

A la pregunta de si cree oportuno que se celebre cuanto antes un congreso extraordinario, tal y como han apuntado en los últimos días la mayoría de los barones populares, López Miras se negó. “En mi opinión, el congreso debe celebrarse cuando toque, de forma ordinaria”, afirmó.

Por último insistió en la necesidad de que se cierre de una vez el conflicto interno político y volvió a hacer un llamamiento a la calma. “Se trata de una cuestión interna del PP, con la que nadie está cómodo. No es lo que nos demandan los españoles. Es hora de poner fin a esta cuestiones que nos han tenido tres días centrados en el PP”, zanjó el presidente.