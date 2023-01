La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', está en el ojo de un huracán. Este lunes, mientras participaba en un acto feminista de Unidas Podemos, ironizó sobre las críticas recibidas por la rebaja de condenas a los agresores sexuales con la ley del 'sólo sí es sí', una intervención que ha llevado a la derecha a exigir su dimisión y a su socio de Gobierno a pedir que rectifique. Rodríguez, sin embargo, considera que esta campaña es una manipulación de sus palabras para tergiversar las políticas de igualdad y atacar a su ministerio.

"Manipular lo que hacemos y decimos las feministas es una estrategia peligrosa e irresponsable. La lucha contra la violencia machista es nuestra máxima prioridad", ha aseverado Rodríguez este jueves.

La secretaria de Estado ha publicado unas declaraciones en sus redes sociales después de la oleada de críticas recibida después de su participación en el acto "Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?". En ese evento, en el que estaba acompañada por compañeras del Ministerio de Igualdad, se refirió a los comentarios censores de la derecha sobre el efecto de la ley de garantía integral de la libertad sexual en las rebajas de penas a violadores.

"¿Qué está pasando con 'los violadores a la calle'? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como 'de los creadores de las personas van a ir al Registro para cambiarse de sexo todas las mañanas' llega 'los violadores a la calle'", comentó entre risas.

— Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) 12 de enero de 2023

Tras hacerse viral ese contenido, tanto desde el PP como desde Cs se ha pedido la dimisión de Rodríguez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de imperdonable la intervención: "Es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, pero que encima se rían y hagan chistes de esta situación es imperdonable. ¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas?", escribió en Twitter.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 11 de enero de 2023

También la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, pedía su dimisión: "Hay que tener la cara de cemento armado para, mientras tenemos cifras horribles de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, bromear desde el Ministerio de Igualdad con las rebajas de condenas a violadores que ellas siguen sin corregir. Debe dimitir ya".

Pero el rechazo a las declaraciones no sólo se han producido en la bancada de la derecha, también desde el PSOE se han censurado.

La secretaria de igualdad de los socialistas, Andrea Fernández, calificaba las palabras de Rodríguez de "injustificables" y la animaba a rectificar: "No están a la altura de la responsabilidad que supone un cargo de tanta trascendencia, más si cabe en estos momentos", en referencia al repunte de feminicidios.

Se unía a las críticas la ministra de Industria y candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, que defendía que no se puede ironizar sobre este asunto y que el tono empleado no era el de una secretaria de Estado. En el mismo sentido, la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Laura Berja, afirmaba que "trivializar el sufrimiento de las víctimas de violencia machista no es el camino. No hay espacio para el tono jocoso cuando la cuestión es la seguridad y la vida de las mujeres".

— Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) 12 de enero de 2023

La secretaria de Estado se defiende

Rodríguez ha respondido a esta oleada de críticas con un vídeo publicado en redes sociales en el que lamenta que se manipulen sus palabras y reitera que la lucha contra la violencia machista es su máxima prioridad.

"Lamentablemente las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España", ha incidido.

Ha asegurado que se ha utilizado un fragmento de su intervención para sugerir que le parece divertido frivolizar con la violencia machista, cuando en su discurso "explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los violadores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado para recuperarse del daño que han sufrido".

Y ha confesado que le preocupa mucho esta situación por las mujeres víctimas que puedan creer que esto es real.

"A todas ellas, a todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista, particularmente el mío también, que estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para desarrollar toda las medidas que sean necesarias para acabar con la violencia machista. (...) No dejamos de aprobar normas y leyes que sirven para proteger a las mujeres", ha afirmado.

Además, ha criticado de forma implícita al Partido Popular, cuando ha dicho que "frivolizar es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexuales", que "manipular es responsabilizar a las mujeres víctimas d violencias sexuales de la violencia que han sufrido y decir que no debería de pasar, pero pasa" y que "despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas, bien sea en los platós en 'prime time' o sentados en los consejos de gobierno para poder mantenerse en ese gobierno".

Ha insistido Rodríguez en que en la lucha contra la violencia machista deben estar "todas", pues es la única manera de "acabar con el machismo".