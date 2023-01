"Nosotros no vamos a implantar ningún protocolo [antiaborto]. Si se quieren ir del Gobierno de Castilla y León, que se vayan". Las frases, escuchadas en la sede del PP de Madrid, a un miembro del núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo muestran el malestar con Vox en esa comunidad autónoma. El partido de ultraderecha defiende la implantación de nuevas medidas para las mujeres que quieran abortar que incluirían la obligación de que escucharan el latido fetal, algo que el PP rechaza de manera rotunda.

Tras las elecciones de febrero del año pasado y al no alcanzar la mayoría absoluta, Alfonso Fernández Mañueco (PP) cedió a Vox una vicepresidencia (vacía de contenido) y tres consejerías (Industria y Empleo, Agricultura y Cultura). El PSOE, como ha hecho este miércoles también, le pidió que hiciera un "cordón sanitario a la ultraderecha", pero el PP lo rechazó y formó un Gobierno de coalición que, según fuentes de la dirección del PP, está funcionando "muy bien" salvo "por las salidas de tono" del vicepresidente, Juan García-Gallardo, que fue el que anunció las medidas "provida" la semana pasada.

Estas fuentes insisten en que Mañueco no va a romper con Vox, aunque no saben si el partido de Santiago Abascal acabará saliendo por su propio pie del Ejecutivo. Ante ese supuesto, en Génova no quieren aclarar si el PP intentaría gobernar en solitario y en minoría o iría a elecciones. "Eso es competencia del presidente de la comunidad", responden.

Barones consultados por este diario descartan ir a nuevas elecciones. Castilla y León votó en febrero del año pasado, cuando Mañueco ya las adelantó respecto a lo que tocaba, y le salió mal. El dirigente autonómico, apoyado por el partido, encabezado entonces por Pablo Casado, pensaba que iba a sacar una mayoría amplia, igual que Isabel Díaz Ayuso había logrado el año anterior, y podría gobernar en solitario. El resultado fue peor de lo esperado y, en cierta manera, ese fracaso electoral y de estrategia empezó a torcer las cosas a Casado, que cayó un mes y medio después.

"El presidente ha sido determinante. No va a haber ningún cambio en ningún protocolo de las mujeres embarazadas", ha insistido Feijóo esta mañana en una visita a Cuenca (Castilla-La Mancha). El líder del PP ha vuelto a acusar al Gobierno de "intentar opacar sus problemas con problemas que simplemente no existen".

El dirigente conservador ha vuelto a reclamar al PSOE que se comprometa a que gobierne la lista más votada. La propuesta de Feijóo afecta a ayuntamientos, comunidades y también el Gobierno central. Fuentes de la dirección consideran que no sería necesario hacer "cordón sanitario" a Vox ni a "independentistas o a Podemos" si el PSOE se comprometiera a que gobernara la lista más votada.