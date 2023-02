Penas para los diputados canarios irrespetuosos

Los comportamientos indecorosos no quedarán impunes en el Parlamento de Canarias. Así lo adelanta la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara regional que incluye una apartado en el artículo 20 ­–dedicado al respeto, cortesía y disciplina parlamentaria– que sienta las bases de una "régimen sancionador" para aquellos diputados que no cumplan con los principios básicos del código de conducta. Los parlamentarios tendrán que respetar valores como la integridad, la transparencia, la diligencia, la honradez o la responsabilidad, si no quieren ser castigados. El reglamento actual ya menciona la importancia de cumplir con estas cuestiones, pero hasta ahora la Cámara no contaba con herramientas para actuar contra los políticos irrespetuosos.

Será la Mesa, oída la Junta de Portavoces, la responsable de aprobar el código de conducta una vez hayan concluido los trámites de la reforma del reglamento, que todo indica que se aprobará en el último pleno de la legislatura. Y a partir de ese momento también se definirán las sanciones. Esta no es la única reforma que se plantea en el reglamento, otras como la actualización anual de los suelos en base al IPC o la extensión de las retribuciones de los diputados hasta la celebración de elecciones han levantado mucho revuelo mediático durante las últimas semanas.

Dinero o castigo

Todavía no se han concretado las reprimendas a los diputados. Los miembros de la Mesa valoran desde penas económicas hasta otro tipo de acciones como denegar la participación del afectado en la siguiente sesión. "Es muy importante que la Mesa pueda actuar cuando ocurren casos de este tipo", afirma la diputada de Nueva Canarias (NC) y vicepresidenta primera de la institución autonómica, Esther González, quien reconoce que el desarrollo de todas estas cuestiones queda en manos de los parlamentarios de la próxima legislatura.

¿Y qué se considera comportamiento indecoroso? Según González, es una cuestión de sentido común. La diputada considera que la importancia de la reforma no está en "hacer un listado de conductas inadecuadas", sino en incluir las sanciones. Es más, la vicepresidenta primera del Parlamento canario asegura que concretar los ejemplos puede "ser negativo" para la reforma. "Basta que hagas una lista para que los diputados practiquen actitudes diferentes y no se les pueda llamar la atención", advierte.

La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, no ve ninguna ventaja en la iniciativa. Según la exdiputada de Ciudadanos este nuevo apartado supone una «restricción a la libertad de expresión de los parlamentarios». La diputada considera "innecesario" que la Mesa imponga penas a los miembros de la Cámara. "Me parece extremo que tengamos que llegar a esto", afirma Espino, quien denuncia haber vivido durante la legislatura "reprimendas constantes" por parte del presidente de la Cámara, Gustavo Matos, para "quitarle la palabra en las sesiones plenarias" en una acto de "abuso de poder". "Los que conforman el órgano que decide son también políticos, es injusto que de su criterio pueda depender el trabajo de los demás", insiste.

Episodios incómodos

A pesar de mostrarse totalmente en contra de la propuesta, Espino reconoce haber sufrido episodios "incómodos" en la Cámara regional cuando un miembro del equipo de Vicepresidencia del Gobierno le "increpó de malos modos" al bajarse de la tribuna. "Estaría bien que se plantearan sanciones, no solo para los diputados, también para los altos cargos que acompañan a los miembros del Gobierno", plantea la portavoz del Grupo Mixto, quien adelanta que presentará una enmienda para que no salga adelante la medida.

Por su parte, la secretaria segunda del Parlamento regional, Australia Navarro (PP), considera que este apartado de la reforma convierte a la Cámara canaria en una institución "vanguardista y adelantada". "Los diputados isleños han demostrado ser ejemplo de buen comportamiento durante toda la legislatura, pero los reglamentos hay que actualizarlos y es el momento de regular todo esto lo máximo posible para estar preparados", apunta la diputada popular, quien puntualiza que entre los episodios más tensos se encuentran intervenciones con "tinte machista" y algunas fricciones entre ponentes. "Nada muy grave", afirma.

Pero al echar la vista atrás sí existe algún episodio que podría entrar en la categoría de indecorosos. González recuerda el que protagonizaron los diputados Francisco Déniz de Podemos y José Alberto Díaz de Coalición Canaria en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC) celebrada en diciembre de 2020. Díaz denunció amenazas por parte del representante de Podemos después de que finalizase la sesión. "La próxima vez, te arranco la cabeza", fue una de las frases que salieron a la luz.