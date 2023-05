Varios partidos infringen la ley al publicar propaganda electoral en Facebook

"No hay nada más dañino para las mujeres que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La violencia no tiene género". Estas palabras encabezan un anuncio publicado en Facebook por Eva Parera, candidata de Valents a la alcaldía en Barcelona. El partido ha gastado entre 100 y 200 euros a publicar un vídeo que han visto hasta 70.000 personas. En otro audiovisual, compartido también en Instagram y dirigido principalmente a hombres, según consta en el registro, la formación pide a los usuarios financiación para la campaña electoral. Ambos anuncios tienen un problema común: están prohibidos por ley, aunque desde el partido se limitan a decir que "se publicaron cuando no estaba previsto".

Su caso no es único. El próximo 28 de mayo, millones de ciudadanos están llamados a participar en las elecciones municipales y autonómicas. Conscientes de la oportunidad que ello puede suponer, partidos políticos de todos los espectros ideológicos han empezado a bombardear a los votantes con publicidad electoral. Sin embargo, muchos de los anuncios electorales publicados en las redes sociales vulneran lo que establece la ley, según ha podido detectar EL PERIÓDICO a partir del rastreo de los datos de la biblioteca de anuncios de Meta. El artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) —de 1985, pero modificada en 2011— es claro sobre estas prácticas. "Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos", reza la normativa. La ley sí permite a los partidos presentar a sus candidatos o su programa electoral y "dar a conocer esos actos por cualquier medio de difusión", pero solo contempla su participación en redes sociales "siempre que no suponga ningún tipo de contratación comercial". Prohibición de la propaganda El período de prohibición va del 4 de abril, cuando se publicó el real decreto de convocatoria de los comicios municipales y autonómicos, hasta el 12 de mayo, cuando empieza la campaña electoral. "Los partidos tienen 15 días para pedir el voto. Es antes y después de esos días de campaña cuando aparecen muchos de los problemas", explica Leyre Burguera, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED). "Hay una falta de juego limpio entre partidos que pasa desapercibida y muchas veces queda impune" Ferran Requejo - Catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra En las últimas semanas, la Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado la retirada de anuncios en internet del PP en Extremadura y Asturias que vulneraban la ley, una práctica que contempla multas de entre 300 y 3.000 euros. Sin embargo, el organismo no cuenta con medios para investigar la actividad digital de los partidos y solo puede actuar si ha recibido antes la denuncia de un afectado. "Hay una falta de juego limpio entre partidos que pasa desapercibida y muchas veces queda impune", asegura Ferran Requejo, catedrático de ciencia política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Elecciones en Barcelona La batalla por la alcaldía de Barcelona concentra gran parte de la atención de estos comicios. Después de cuatro años de mandato de Ada Colau junto al PSC, la fórmula podría repetirse, si bien el tablero continúa igualado y lleno de incógnitas. Los anuncios de la mayoría de partidos que se presentan a la capital catalana duraban hasta el día 4 de abril, lo que prueba su conocimiento de la ley. Valents ha incurrido de forma evidente en una práctica prohibida, pues ha pagado para atacar a un rival político y pedir donaciones. Caso distinto es el de Barcelona en Comú, que publicó hasta seis anuncios en Facebook e Instagram para promocionar el mitin inaugural de campaña. En ese acto, la alcaldesa llamó a la "movilización de los trabajadores" y apoyó la candidatura de Yolanda Díaz para ser "la primera presidenta de España". Esa batería publicitaria costó menos de 200 euros y llegó a entre 70.000 y 80.000 personas, principalmente mujeres jóvenes. Desde la formación explican que "a diferencia de otros partidos" retiraron toda la propaganda electoral durante el período prohibido y solo mantuvieron el anuncio de presentación de su programa "como ampara la ley". Más de 15 casos El análisis de EL PERIÓDICO ha detectado más de una docena casos similares en las 15 ciudades más pobladas de Catalunya, incluidas las capitales de provincia. La confluencia soberanista y de izquierdas Guanyem Girona —segunda en los comicios municipales de 2019— tenía cinco anuncios electorales publicados fuera de plazo, pero tras ser contactada por este diario los ha desactivado. También se han detectado hasta tres anuncios marcadamente electoralistas y fuera de plazo de Junts en Mataró, cinco anuncios de Ara Reus —que aseguran "no saber nada de esto"—, uno de Marta Morell, líder del nuevo partido municipal 'Sentim Sabadell', y dos de ERC, uno en Mataró y otro en Sant Cugat para promocionar una entrega de premios y su parada en Sant Jordi. La rama santcugatense de la formación independentista explica que la ley ampara esos usos publicitarios. "Falta de concreción" La regulación se estableció para limitar el gasto en propaganda electoral y procurar la igualdad de oportunidades de todos los partidos. Aun así, su interpretación da lugar a "muchos conflictos" y a cada vez más denuncias. "Nuestra normativa sigue anclada a una percepción analógica de la comunicación electoral y es un poco confusa", asegura Burguera. Requejo, quien fue miembro de la Junta Electoral Central entre 2004 y 2008, cree que muchos partidos se escudan en la "ambigüedad y falta de concreción" de la normativa para justificar su propaganda. "Nuestra normativa sigue anclada a una percepción analógica un poco confusa" Leyre Burguera, - profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia Otros partidos que han pagado anuncios en Facebook e Instagram para presentar sus candidaturas son Junts en El Prat, Riudoms y Sant Martí Sarroca, la CUP en Tàrrega, Mataró, Vilassar, Alcanar o Vila-Seca, el PSC en Molins de Rei, los 'comuns' en Arenys, y pequeñas formaciones municipalistas como MÉS per sa Pobla, Tria Granollers, SOM o Sumem per l'Ampolla. Las formaciones contactadas aseguran que han limitado la publicidad al anuncio de sus candidaturas y no han pedido el voto para ajustarse así al marco legal.