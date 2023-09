Aitor Esteban: “Si el PNV no ha entrado a negociar, es porque tenemos principios”

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de “agresivo, desafiante, casi arrogante” el discurso de Feijóo, al que ha reprochado su alianza con Vox. Esteban ha reiterado que los suyos no apoyarán al candidato popular por una cuestión de principios, pero también por “el abismo” que separa al PP del PNV. “Si el PNV no ha entrado a negociar con su partido, es porque tenemos principios. Y uno de nuestros principios es no hacer política con la ultraderecha”, ha afirmado Esteban.