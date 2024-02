Alberto Núñez Feijóo se refirió a las informaciones sobre el análisis que su partido hizo de la ley de amnistía tras las exigencias de Junts durante 24 horas el pasado verano, y la posición que mantiene acerca de los indultos a los independentistas este domingo en Ferrol. La política nacional y, sobre todo, la postura de los populares días después de que Carles Puigdemont amenazara con desvelar sus conversaciones -“todo se sabrá” dijo el expresident de la Generalitat- ha impactado de lleno en la campaña de las elecciones gallegas, cruciales para el PP. “Voy a ser muy claro y contundente”, advirtió el líder conservador.

“Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía porque es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Ni una sola”. Feijóo se reafirmó en esa posición, como publica El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, volviendo a defender que para que se concedieran indultos, también a Puigdemont, que huyó de España hace seis años para evitar ser juzgado, deben producirse las condiciones necesarias. No las mencionó, pero se refería a pasar por la Justicia, ser condenado y renunciar a la vía unilateral y al respeto de la legalidad.

Esa es la posición que tiene el PP, que insiste en que no se lo ofreció específicamente a Puigdemont cuando el pasado verano tantearon a su partido en unas conversaciones. En las mismas en las que Junts exigió una ley de amnistía que el PP estudió y analizó durante 24 horas para concluir que no había camino posible por ser inconstitucional. Así lo reconocieron fuentes del máximo nivel del partido a este diario. Feijóo, desde Ferrol este domingo, se revolvió: “Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene a Sánchez. Conmigo el independentismo no puede contar para ninguna amnistía”.