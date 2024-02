Cataluña tres años después del 14-F: ni mayoría independentista, ni vetos al PSOE y PP

La noche electoral del 14 de febrero de 2021 solo hubo una lectura posible: Salvador Illa (PSC) ganó las elecciones, pero Pere Aragonès (ERC) era el único que tenía la llave para ser presidente de la Generalitat. El motivo es que el bloque independentista sumaba 74 diputados ante los 61 que tenía el bloque no independentista y este resultado no admitía dudas. Tres años después, el escenario catalán ha dado un vuelco hasta romper por completo la dinámica de bloques que se forjó con el 'procés'. La mayoría independentista del Parlament ya no existe y ERC y Junts han levanto el veto al PSC. Los posconvergentes incluso han admitido contactos con el PP. Estos son los cinco grandes síntomas que cómo ha cambiado el panorama político.

Presupuestos

La primera gran grieta en la dinámica de bloques llegó en otoño de 2022. El Govern de coalición entre ERC y Junts se rompió y los republicanos, para aprobar los presupuestos, tuvieron que mirar hacia el PSC. El 1 de febrero de 2023, republicanos y socialistas firmaron su pacto presupuestario, el primero en 13 años entre estos dos partidos. Como siempre en política, esto fue posible porque todo el mundo logró algo a cambio: Aragonès, salvar la legislatura de unas elecciones anticipadas; y el PSC, salir en la foto como un partido responsable y centrado en su intento de regresar a la Generalitat. "Hemos ido haciendo los acuerdos posibles, pese a la inestabilidad y los cambios", defiende una voz republicana autorizada. Y se prevé que la alianza con PSC y Comuns se reedite para las cuentas de este 2024.