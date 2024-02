Yolanda Díaz fracasa en su primer examen electoral tras el divorcio con Podemos y queda fuera del Parlamento gallego

Fracaso rotundo de Yolanda Díaz en Galicia, donde Sumar ha obtenido menos del 2% del voto y se ha quedado fuera del Parlamento. La vicepresidenta segunda hizo de estos comicios una apuesta personal y movilizó a todos sus ministros del Gobierno para hacerlos desfilar en campaña. Pero ninguno de estos esfuerzos ha servido para alcanzar su objetivo, el de lograr al menos un escaño que justificase su proyecto. Era además el primer examen de Sumar y Podemos tras su divorcio parlamentario, y también la primera cita donde se enfrentaban en las urnas, en el preámbulo de la batalla nacional de las elecciones europeas de junio, con Irene Montero como estandarte.

Y, aunque las expectativas iniciales no eran buenas, el balance ha sido catastrófico, mucho peor de lo que ninguno podía esperar. Ni sumando las papeletas de ambas fuerzas se acercan de lejos a los resultados que obtuvo hace cuatro años Unidas Podemos, que tampoco logró entrar. Si entonces el espacio a la izquierda del PSOE se acercó a las 52.000 papeletas, en esta ocasión han logrado entre ambos 31.000. En definitiva, han perdido cuatro de cada diez votantes.

La inquietud llevaba días instalada en Sumar, donde consideraban que la recta final de campaña jugaría en su contra, por la polarización entre PP y BNG, que logró capitalizar el voto progresista en detrimento del resto de fuerzas de oposición. La nacionalista Ana Pontón fue, junto a Alfonso Rueda, la otra gran protagonista de la noche, tras ganar seis escaños y 155.000 votos respecto a 2020 a costa de Sumar y del PSdeG, que perdió más de un tercio de su representación y pasó de 14 a 9 escaños

Errejón, desaparecido en Galicia

"No es una noche fácil", comenzó la candidata de Sumar, Marta Lois, en la noche electoral. "Ha sido un mal resultado sin paliativos". "Sumar Galicia esperaba otros resultados y no hemos sido capaces de alcanzar los objetivos", abundaba la dirigente gallega, que se excusó en que Sumar "no tuvo tiempo" de desplegarse y en que "somos un proyecto nuevo" que concurre "por primera" vez en Galicia. Sumar se acercó a los 28.000 votos, sin alcanzar el 2% del voto y por detrás de Vox, que tampoco logró entrar.

Lois fue la única dirigente de Sumar que compareció en la noche electoral. Iñigo Errejón, coordinador de la campaña y su sucesor en la portavocía del Congreso, siguió el recuento desde Galicia pero evitó aparecer en público junto con Lois tras el fracaso electoral. Tampoco apareció Yolanda Díaz, la gran desaparecida de la noche que siguió el recuento desde Madrid, que tampoco compareció en la noche electoral y que tampoco tiene prevista declaración alguna este lunes.

La candidata de Sumar, Marta Lois, tras la rueda de prensa en la noche electoral. / EFE

El varapalo de este domingo es especialmente duro para la vicepresidenta segunda, que ha sido derrotada en su propia tierra, Galicia, lugar al que ha dedicado gran parte de su carrera política. Es además una enmienda a su estrategia, que hasta ahora ha dependido en exclusiva de las decisiones de la propia Díaz, que ha puesto y quitado candidatos y que eligió como cabeza de lista a una persona de su extrema confianza. Era Marta Lois, exconcejal de Santiago de Compostela que fue en las lsitas de las generales y que era una perfecta desconocida para la mayoría cuando Díaz la nombró portavoz parlamentaria, cargo que dejó cuatro meses después con un balance dudoso. La dirigente dejó su escaño en el Congreso hace unas semanas para dar el salto a Galicia, donde tampoco ha obtenido un asiento, convirtiéndose en tiempo récord en una de las figuras más efímeras del panorama político español.

Giro en Podemos

Pero Díaz no fue la única líder desaparecida. En Podemos también delegaron la valoración de los resultados en su candidata, Isabel Faraldo, que rompió a llorar al agradecer el esfuerzo a su militancia en una campaña "humilde pero generosa". El partido de Ione Belarra no tenía grandes expectativas en esta cita electoral después de rechazar la coalición con Sumar. Pero, una vez más, los resultados aplastaron sus peores pronósticos y los morados sólo obtuvieron 3.800 papeletas (el 0,26% del voto ), por detrás incluso de los animalistas de PACMA, que les superaron ampliamente.

Ningún dirigente nacional de Podemos se pronunció sobre los resultados, aunque la dirigente gallega sí dejó ver su hostilidad hacia Díaz, señalando como un error el posible entendimiento con Sumar y avanzando un endurecimiento de posiciones respecto. "En cuanto a Podemos, dedicamos tiempo y esfuerzo en construir espacios más allá de nuestro propio partido", comenzó. "Esto tiene que cambiar. Hay que fortalecer el proyecto Podemos". Un cierre de filas que prepara el terreno para el recrudecimiento, aún más, del choque entre ambas fuerzas, que tendrá su réplica en las elecciones vascas que se esperan para abril y en las europeas de junio.