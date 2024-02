Yolanda Díaz admite los "malos resultados" tres días después de las gallegas: "No lo hemos hecho bien"

Yolanda Díaz rompe su silencio tras su revés electoral en Galicia, donde Sumar quedó por debajo del 2% del voto, muy lejos de obtener escaño. La dirigente ha admitido que fueron unos "malos resultados", pero ha desvinculado el fiasco del futuro de su proyecto a nivel estatal, a poco más de un mes de la asamblea donde Sumar se constituirá como partido.

Hasta el momento, la líder de Sumar había evitado valorar los resultados, algo que había delegado en el portavoz del partido, Ernest Urtasun. "Reproduzco lo que hemos dicho ya. No hemos conseguido lo que nos interesaba, el cambio político", ha comenzado la dirigente, en declaraciones a periodistas en los pasillos del Congreso a su llegada a la reunión del grupo parlamentario de Sumar.

"No sólo no conseguimos el cambio, sino que el PP incrementó los votos, lo que indica que no hemos hecho bien las cosas colectivamente y los resultados de Sumar Galicia no son buenos", ha abundado Díaz, sin llegar a concretar la autocrítica.

BLINDAR LA MARCA

La vicepresidenta segunda se ha esforzado en desvincular los resultados de la proyección nacional de su proyecto, y insistido en la necesidad del despliegue territorial que comenzará a partir de marzo, donde "Sumar se afianza". "Se necesita Sumar y organización. La lectura es clara. Lo sabíamos de antes pero ahora se ha constatado", ha apuntado.

La líder de Sumar se ha pronunciado así este miércoles, después de tres días sin ofrecer declaraciones tras la cita con las urnas, sin agenda pública el lunes y sin que acudiera a las sesiones de control al Gobierno de este martes y miércoles en el Senado y Congreso, respectivamente. Un silencio que contrastaba con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo miércoles comenzaba la sesión de control felicitando a Alberto Núñez Feijóo por sus resultados en Galicia.

Yolanda Díaz ha asegurado que su ausencia se debía a que no tenía preguntas dirigidas a ella en la sesión de control, y ha culpado al PP por esta circunstancia. "Ha decidido no formularme preguntas", ha señalado Díaz sobre los populares, que ha explicado que "cuando no se me pregunta no asisto". En este sentido, ha defendido que "la razón -por la que el PP no pregunte- tiene que ver con los datos de este país". "El PP ha declinado preguntar a la vicepresidenta", ha señalado.