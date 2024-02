Sumar y ERC denuncia el comentario machista de un diputado de Vox

Con la voz entrecortada hasta el punto de quedarse casi sin palabras, la diputada de Sumar Verónica Barbero ha denunciado este jueves el comentario machista que ha recibido por parte de un diputado de Vox David García en la comisión de Trabajo del Congreso. Según ha explicado un parlamentario de ERC que ha escuchado ese comentario, el político de extrema derecha ha dicho "madre mía, la chavala, nos lo vamos a pasar bien", en referencia a Barbero. Desde Vox niegan que ese comentario se haya producido y defienden que las palabras de García han sido: "Madre mía, chaval, me lo voy a pasar pipa".

"Entiendo que cuando nos interpelamos con cuestiones de contenido, de política, en contra de las posiciones de los partidos políticos a todos fuera de micrófono se nos escapan comentarios para contestar... Lo que ocurre es que son comentarios solamente sobre medidas, sobre políticas y yo le rogaría al señor de Vox que se abstuviera de hacer comentarios que nos violentan a las mujeres, que es lo que hizo después de mi intervención...", ha denunciado Barbero visiblemente afectada.

Ante los gestos de incomprensión por parte del diputado de Vox, que aseguraba no recordar dicho comentario, el parlamentario de ERC Jordi Salvador ha entrado en la conversación: "Si quiere se lo recuerdo yo, porque yo sí que lo he oído. Ha dicho usted exactamente 'Madre mía, la chavala, nos lo vamos a pasar bien'. Exactamente". Tanto García como la diputada de Vox Rocío de Meer han negado que hayan dicho tal cosa. No obstante, la presidenta de la Mesa de la Comisión, Aina Vidal, ha pedido a todos los presentes que le hagan llegar por escrito sus denuncias para analizarlas.

Fuentes de la formación de Santiago Abascal afirman que su diputado no ha proferido ningún comentario machista y que sus palabras han sido: "Madre mía, chaval, me lo voy a pasar pipa".