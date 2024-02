Montero empuja a Ábalos a dejar el escaño por el ‘caso Koldo’: "Sé lo que yo haría"

La situación de José Luis Ábalos dentro del grupo parlamentario socialista es cada vez más difícil. El ‘caso Koldo’, que implica a su mano derecha y hombre para todo Koldo García por supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, sitúa al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE cada vez más cerca de dejar el escaño. El entorno Pedro Sánchez señalaba hasta ahora que había que esperar al levantamiento del sumario para tomar una decisión sobre Ábalos, pero este viernes, cuando se ha dado a conocer toda la investigación, que incluye noticias como que la trama de García ganó más de 16,5 millones de euros en contratos de Transportes, han empezado a enseñarle la puerta de salida.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, ha sido muy clara, en un mensaje que nadie en el partido duda que ha lanzado con el consentimiento de Sánchez. “No hay ningún tipo de reproche penal al señor Ábalos y por lo tanto le corresponde a él [tomar una decisión sobre el escaño]. Pero yo sé lo que yo haría”, ha señalado Montero en Cádiz. Cuando le han vuelto a preguntar, ha insistido: “Usted sabe lo que yo haría”.

La principal colaboradora del líder socialista no ha sido la única integrante del Ejecutivo que ha empujado a Ábalos a abandonar la política. También lo ha hecho la titular de Defensa, Margarita Robles, con palabras muy similares. “No me corresponde a mí decirlo, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento. No se trata de la opinión personal que yo pueda tener, que no tiene ningún valor, se trata de las actuaciones judiciales”, ha explicado en Radio Nacional.

Tras la sorpresa inicial al conocerse el arresto de Koldo García, que el jueves se negó a declarar ante la Audiencia Nacional y fue puesto en libertad con la prohibición de salir de España, la impresión más extendida en el grupo parlamentario socialista es que Ábalos no tiene más opciones que dejar su escaño. "No le queda más remedio. Koldo García era el hombre de confianza de Ábalos. Fue él quien lo escogió y se lo llevó a todas partes", argumenta un importante diputado.