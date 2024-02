Podemos presiona al PSOE para investigar en el Congreso la corrupción en pandemia tras el 'caso Koldo': "Es el primer interesado"

Podemos traslada la presión al PSOE por la presunta corrupción en los contratos de emergencia durante la pandemia tras las últimas informaciones del 'caso Koldo'. El partido de Ione Belarra ha planteado este lunes la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para investigar todos los posibles casos tras la detención la semana pasada de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor personal del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por haber presuntamente recibido mordidas en la venta de mascarillas durante los peores compases de la crisis sanitaria. Los morados han interpelado directamente al PSOE para que apoye esta iniciativa, al considerar que es "el primer interesado" en esclarecer "quién sabía que había corrupción en ese momento". Este órgano, han especificado, también abordará el caso de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo caso fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción.

Para pedir la creación de una comisión de investigación en el Congreso se necesita la firma de dos grupos parlamentario o del 20% de los diputados, de manera que Podemos necesitaría de otro grupo para poder registrar la petición. Es por eso que la coportavoz del partido, Isa Serra, ha hecho un llamamiento este lunes en rueda de prensa "al conjunto del bloque democrático" para crear "una comisión para investigar la corrupción durante la pandemia, los contratos de emergencia que se hicieron y si hubo comisiones en todos los contratos". Bastaría del respaldo de otras fuerzas como ERC que se unieran al Grupo Mixto para poder registrar esta iniciativa y que se llevase a Pleno, obligando a pronunciarse a todas las formaciones.

NO BASTA LA DIMISIÓN

En este punto, Serra ha llamado abiertamente al Partido Socialista a unirse a esta petición sólo unos minutos después de que el partido haya pedido la dimisión de Ábalos de su acta de diputado. "El PSOE debería ser el primer interesado en dilucidar qué ocurrió, en que se rindan cuentas, en saber quién sabía que había corrupción en ese momento y que el dinero robado a la ciudadanía vuelva a las arcas públicas".

En Podemos dicen no conformarse con la eventual salida de la política de Ábalos y apuntan a que la respuesta debe trascender al todavía dirigente socialista para ver hasta dónde llegan las presuntas implicaciones del Gobierno: "La solución no es solo que dimita el señor Ábalos", ha expresado Serra, que ha apuntado a que la mejor respuesta "no consiste en buscar un chivo expiatorio, sino en que se investigue todo lo que sucedió, quién lo sabía y que se asuman responsabilidades".

La también líder de Podemos en la Comunidad de Madrid ha considerado que las prácticas del asesor de Ábalos constituyen un "grave caso de corrupción", que tiene un "enorme coste para la ciudadanía en términos democráticos y un enorme coste para las arcas públicas". "Y más grave aún porque este caso se hizo durante el momento más difícil que estábamos pasando con la pandemia, aprovechándose de la situación de emergencia con contratos que no tenían la misma concurrencia y publicidad que otros", ha continuado Serra, que ha proseguido advirtiendo que "la corrupción es una seña de identidad del bipartidismo y en Podemos tenemos tolerancia cero".

Noticia en ampliación