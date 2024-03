Prohens: "Que Armengol explique cómo ha terminado el dinero en prostitutas"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, volvió a abrir fuego contra la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, acusándola de estar involucrada en la trama Koldo y su ramificación balear. Un pleno en el Parlament que volvió a estar marcado por las mascarillas fraudulentas compradas por el Pacto y donde la líder popular defendió que "quien puede contestar por qué el dinero de los ciudadanos de Balears ha acabado en pisos, Ferraris y prostitutas es Armengol, no soy yo".

Criticada por el PSOE por la "falta de transparencia" del actual Ejecutivo respecto al expediente de reclamación de los cubrebocas, Prohens aseguró que comparecerá en la comisión que se celebra en el Congreso de los Diputados en el caso de que sea citada para aclarar todas las dudas. "A diferencia de ustedes, este Govern y yo misma podemos dar todas las explicaciones necesarias para arrojar luz sobre esta cuestión", detalló .

No obstante, la presidenta no quiso responder si estaría dispuesta a comparecer en la comisión que se llevará a cabo en el Parlament. Cabe recordar que el Partido Popular y Vox tienen la mayoría para decidir qué personas deberán pasar por la Cámara Autonómica para rendir cuentas sobre el contrato de las mascarillas fraudulentas que se cerró con la empresa vinculada a Koldo por 3,7 millones de euros. Por otro lado, la líder del Ejecutivo volvió a recalcar que es responsabilidad de los socialistas dar respuesta a las principales incógnitas del caso. "Quien puede contestar sobre el contacto que tuvo la trama con el anterior Govern, por qué certificaron la compra sabiendo que las mascarillas eran fake y por qué se tardó tres años en reclamar el dinero son ustedes", destacó Prohens en alusión al PSOE.

Expediente de reclamación

Por parte del portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, se volvió a mostrar muy crítico respecto a Prohens, recalcando que el expediente de reclamación de las mascarillas abierto por la vía administrativa ha caducado. "Prohens prefiere ir a Madrid a explicar la situación que hacerlo aquí. ¿Por qué no enseñan el expediente y lo que ha sucedido bajo su mandato? Todavía no nos lo han entregado, lo han dejado caducar. Usted me habla de Ferraris pero un tal Alberto que se paseaba con narcotraficantes forma parte de su partido, no del mío", expresó el socialista.

Respecto a la reclamación del sobrecoste por la vía penal, cabe recodar que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechazó el pasado viernes por segunda vez en apenas dos semanas que el Ejecutivo pueda personarse en la causa al entender que el principal perjudicado es la Unión Europea y no la Administración Balear.

Suscríbete para seguir leyendo