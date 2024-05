El Gobierno de Sánchez pide la bilateral por la memoria y Azcón no desvela si acudirá a "un acto electoral"

No parece Jorge Azcón muy por la labor de acudir a la reunión bilateral que el Gobierno de Pedro Sánchez va a solicitar al Ejecutivo aragonés. Tampoco le convence un encuentro "conciliador" para solventar el lío con la derogación de la ley de Memoria Democrática autonómica, como le ha propuesto este martes el delegado del Gobierno en la comunidad, Fernando Beltrán, en nombre del Ministerio de Política Territorial. "El ministerio no quiere dialogar, quiere hacer actos electorales", le ha espetado el presidente popular al representante de la Moncloa, que ha insistido en que su objetivo es "hablar de los problemas reales de los aragoneses" y no hacer como Pedro Sánchez, que "cada vez que hay elecciones vuelve a intentar resucitar a Franco".

En el aire queda pues la presencia del Gobierno de Aragón en esa bilateral después de que el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, rechazara acudir "porque no hay nada que hablar" sobre la derogación de la ley. Y queda en el aire porque Azcón no ha sido taxativo sobre su presencia al alegar que una bilateral es mucho más que "el electoralismo y el teatro político en el que no estoy dispuesto a participar y menos si viene de la mano de Sánchez". Sin bilateral, el Gobierno central ya anunció que llevará la derogación de la ley de memoria aragonesa al Tribunal Constitucional. Por el momento, desde la DGA aseguran que no han recibido la citación del ministro.

Sí hay que hablar de la memoria en opinión del Ejecutivo de Sánchez y del ministro responsable de la Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha confirmado que este mismo martes va a ponerse en contacto con el Gobierno de Aragón para convocar una bilateral y poder volver "al sentido común". En ese sentido, Torres ha subrayado que Aragón es la única comunidad que hasta ahora ha aprobado la ley de derogación, pues en Valencia y Castilla y León sigue en trámite, por lo que presumiblemente será la primera comunidad a la que se va a solicitar este encuentro. Además, Torres ha hecho referencia a la carta emitida por Azcón a Antonio Guterres, máximo responsable en la ONU, la cual ha calificado de "excentricidad": "Nos parece contradictorio que se critique a los relatores independientes de la ONU y luego se mande una carta a su máximo responsable".

"El siguiente paso es invocar el artículo 33.2 para convocar una reunión que debería servir de conciliación. Que una mayoría parlamentaria apruebe una ley en lectura única no significa que no pueda violar algún principio constitucional. El Gobierno quiere decirle a la DGA que hay algunas dudas constitucionales, por lo que sería razonable que acudieran y las escucharan", ha refrendado el representante del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha recordado que el texto se derogó por procedimiento de lectura única con los votos a favor del PP, Vox y el PAR.

El centro tecnológico de Vueling en Zaragoza, que hoy albergaba un acto institucional al que ha asistido el espectro político aragonés al completo pese a que no había ningún anuncio que hacer, ha sido el escenario de un careo mediático entre Azcón y Beltrán, juntos por primera vez desde que la publicación del informe de la ONU en el que se reprueba a los Gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León por derogar sus respectivas leyes de memoria autonómicas e impulsar planes o leyes de concordia en su lugar. "El informe de la ONU es intachable", ha dicho el delegado del Gobierno, subrayando que el citado documento se basa en textos legislativos publicados en los boletines oficiales de Aragón y España.

La cosa va de palabras, de matices. Azcón insiste en que el informe de la ONU contenía errores al recoger, entre otras cuestiones, que Aragón prepara una ley de Concordia en vez de un plan, como está anunciado y cuya presentación está pospuesta durante meses. Mientras tanto, desde la Delegación del Gobierno en Aragón dicen que esta reunión que ahora se propone desde Política Territorial es "tan bilateral" como la que mantuvo Azcón con la ministra Teresa Ribera. Lo cierto es que la bilateral Aragón-Estado lleva sin convocarse desde 2018 pese a que el Estatuto de Autonomía recoge que ambas instituciones deben reunirse cada seis meses. La última vez que se pidió fue a principios de este año por parte del Gobierno de Sánchez para negociar la condonación de la deuda con todas las autonomías. El Ejecutivo aragonés la aparcó hasta la celebración de la Conferencia de Presidentes para tratar la amnistía, que todavía no se ha celebrado.