Una espectacular tormenta con aparato eléctrico descarga sobre Gijón

Espectacular tormenta sobre Gijón. El temporal que la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba para esta tarde ha llegado finalmente a la Villa de Jovellanos. A pesar de que ha estado lloviendo durante toda la tarde no ha sido hasta las nueve de la noche cuando han empezado realmente las complicaciones que, no obstante, han sido menores que en otras zonas de Asturias. A esa hora varios rayos y truenos anunciaban lo que estaba por venir. La lluvia parece que no va a dar tregua en toda la noche ni a lo largo de la jornada de mañana según la Agencia Estatal de Meteorología.

La preocupación ahora vuelve a situarse en la playa de San Lorenzo, que mañana podría volver a amanecer con el color marrón que provoca el río Piles tras cada temporal. Lo cierto es que este está siendo un verano anómalo, con más lluvia de lo habitual. Hoy en Ibias, por ejemplo, se contabilizaron por la tarde 43 litros por metro cuadrado.