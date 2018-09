Hacienda devolvió el convenio del plan de vías a Fomento debido al cambio de Gobierno

El cambio de Gobierno en España que se produjo a primeros de junio motivó la devolución del expediente del convenio del plan de vías gijonés por el Ministerio de Hacienda, donde ya se estaba tramitando, al Ministerio de Fomento. El motivo era solicitar que lo ratificara el nuevo equipo del Ministerio que dirige José Luis Ábalos, que ahora ha encargado una revisión jurídica "ordinaria" del convenio pactado entre las tres administraciones cuando aún gobernaba en España el PP. El convenio prevé una inversión en Gijón de 814 millones de euros entre el plan de vías y el metrotrén, a ejecutar entre 2018 y 2024.

El convenio del plan de vías y de integración del ferrocarril en Gijón fue aprobado en el Consejo de Administración de Gijón al Norte el pasado 7 de mayo. Para su firma tendría que ser ratificado por el Ayuntamiento, el Principado y Adif (empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento) antes de proceder a su firma.

El consejo de administración de Adif, con el visto bueno de sus servicios jurídicos, ratificó el convenio en su reunión del pasado 24 de mayo, condicionándolo a la obtención de todas las autorizaciones e informes preceptivos, haciendo referencia expresa a la autorización de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, el informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y finalmente la autorización del Consejo de Ministros.

Ninguno de esos pasos se llegó a completar. El expediente sólo llegó a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, entre cuyos cometidos está la programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector público estatal, y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. También depende de la misma la Intervención General de la Administración del Estado. La tramitación en esta secretaría ministerial no llegó a completarse.

Desde el Ministerio de Hacienda se indicó ayer que "el expediente se devolvió en julio para que fuera ratificado por el nuevo equipo (de Fomento). Ello fue debido al cambio de Gobierno y aún no se ha vuelto a pronunciar", volviendo a enviar a Hacienda el convenio para que lo informen, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Fomento está sometiendo ahora el convenio a una revisión jurídica "como parte del procedimiento ordinario de tramitación previa a la firma de cualquier convenio", según habían indicado desde Fomento el pasado miércoles.

El área que dirige José Luis Ábalos aclaraba así las palabras que el día anterior había pronunciado en Gijón el secretario general de infraestructuras, José Javier Izquierdo, quien había señalado que el gobierno de Rajoy había hecho promesas "con mucha alegría, en muchos sitios y con poco fundamento", que el convenio debe aún superar "todos los filtros" y que se estaba sometiendo al "análisis jurídico" y que el actual gobierno se guía por la premisa de "no prometer cosas irrealizables para contentar a la gente". Fomento aclaró al día siguiente que sus referencias sobre cosas irrealizables eran genéricas, no alusivas al proyecto previsto en Gijón, cuya revisión jurídica "no se realiza porque se esté planteando modificar ningún aspecto en concreto".