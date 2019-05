"Solucionamos en diez meses un problema de 17 años", señala Ábalos sobre el plan de vías

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, eligió ayer el solarón como escenario para reivindicar su gestión respecto al plan de vías de Gijón. "Asumimos un compromiso y hace unos días yo firmaba ese denso convenio que significa solucionar un problema que venía arrastrándose desde hace 17 años y que un gobierno que ha estado en ejercicio nueve o diez meses ha sido capaz de solucionar lo que en 17 años no se solucionó", indicó Ábalos. Se refirió así al impulso del Ministerio de Fomento al plan de vías y al proyecto del metrotrén, en una visita a Gijón para apoyar a la candidata socialista a la Alcaldía, Ana González y al candidato a la presidencia del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Oviedo y Sama de Langreo fueron las siguientes paradas de Ábalos con Barbón.

"La campaña electoral, cuando la hace un partido que gobierna, es siempre un ejercicio de dación de cuentas", motivo por el que vino a Gijón a explicar su gestión del plan de vías, señaló Ábalos, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, además de por el senador Fernando Lastra, Barbón, Ana González y otros cargos socialistas asturianos.

El ministro en funciones resaltó que "tengo una historia como ministro muy breve pero absolutamente intensa" en el cargo y expresó que "recuerdo con claridad las comparecencias, las críticas, las solicitudes de un problema que se me planteaba, como si yo llevara años al frente del mismo y no era un gran conocedor de esa problemática", incluso organizando una protesta ciudadana para su primera visita a la ciudad, "cuando aún no había tenido ni tiempo para despachar" sobre el asunto.

Además, Ábalos señaló que fue la insistencia para exigir el plan de vías lo que ha desembocado en la firma del convenio y matizó que "la insistencia de la oposición, de mala fe, me preocupa menos. Me interesa la buena fe, y en este caso la tienen los compañeros de la federación asturiana, que siempre han estado preocupados por el plan de vías de Gijón y por otros proyectos que también estaban ahí aparcados durante tanto tiempo".

El Ministro resaltó que el plan de vías y el metrotrén es una "apuesta por el desarrollo de Gijón, porque es un proyecto fundamental, con un coste de unos 1.000 millones de euros, de los cuales 814 quedan por invertir, 614 de ellos los va a poner Adif bien directamente, bien a través de su participación en Gijón al Norte". Una apuesta en el plan de vías y el metrotrén que se traducirá en un "impulso muy importante al transporte y a la regeneración urbana".

Ábalos atribuyó las protestas y peticiones a las que los sometieron para urgir la firma del convenio del plan de vías (reclamación liderada por la federación vecinal gijonesa) a que los socialistas "tenemos una especial sensibilidad; saben que somos más sensibles a las peticiones".

El ministro en funciones también dio a entender que desde el Gobierno se premiará el apoyo de la Federación Socialista Asturiana (FSA) a Pedro Sánchez durante la batalla interna por el control del PSOE. "El papel de la FSA ha sido definitivo en todo este proceso de recomposición del PSOE y de alguna forma determina nuestro acceso al gobierno. La política en Asturias ha sido algo más que la política en Asturias, y eso exige una reciprocidad por nuestra parte, más allá de la lógica y justa reivindicación que le corresponde a Asturias", apuntó José Luis Ábalos, quien agregó que "la influencia de los socialistas asturianos en España es definitiva, lo es en la dirección del partido, lo es en el Consejo de Ministros y lo es no sólo por los asturianos y asturianas que hay, sino también porque los demás somos muy amigos de los asturianos y asturianas".

Por su parte, la candidata a la Alcaldía, Ana González, opinó que Ábalos "ha demostrado que fue capaz de desbloquear el plan de vías y fue capaz de tramitar, es decir, que vayamos a empezar a ver obras del plan de vías, que empecemos a ver un avance, que el metrotrén y el plan de vías va a ser una realidad en este mandato".

Adrián Barbón señaló que el plan de vías de Gijón "hoy es una realidad firmada, gracias al trabajo del PSOE y al trabajo del Ministro".