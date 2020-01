Piden centrar recursos en la atención primaria en detrimento de los hospitales

Asegurar recursos suficientes para el correcto funcionamiento de la atención primaria, revertir los recortes realizados en Sanidad o no excluir a ninguna persona del sistema sanitario, independientemente de su situación administrativa. Estas son solo algunas de las alegaciones que la plataforma ciudadana "Atención Primaria en Marcha" realizan al nuevo decreto que se está impulsando desde la consejería del ramo. Un documento que ayer entregaron en el registro del área sanitaria V, en el centro de salud Severo Ochoa de Gijón.

"El nuevo decreto pretende dar respuesta a las necesidades de la atención primaria, pero no es así, es solo un parche que no ataja los problemas reales", critica la médica de familia Sara Yebra, portavoz del colectivo, que afea igualmente que para la realización de este decreto "no se contó con la población ni con los profesionales del sector".

Para Yebra, "el problema fundamental es de concepto: estamos inmersos en un 'hospitalcentrismo' en el que todas las políticas y recursos van para los hospitales, en detrimento de la atención primaria". Así, la médica asegura que "se está perdiendo el modelo que se implantó, con las especialidades del centro de salud, para volver al antiguo ambulatorio, con un centenar de pacientes en una mañana y sin desempeñar las labores para las que se creó".

Entre el decálogo de alegaciones se incluyen el "poner en el centro la visión biopsicosocial vinculada al territorio", dar competencias reales a los profesionales, coordinar los servicios sociales con el sector sanitario y con otros niveles asistenciales, mejorar la participación ciudadana, realizar acciones frente a la patologización de la sociedad y optar por una financiación completamente pública.