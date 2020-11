“Tenemos un proyecto para acabar con los vertidos al Piles, pero la obra es faraónica”

–¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Con mucha ilusión. Las ganas ya las tenía por haber formado parte de la directiva anterior. Es un reto terminar todos los proyectos que están empezados. Es una continuidad de la anterior directiva, de la que me acompañarán muchos miembros.

–¿Cuáles son esos grandes retos que se le plantean?

–Tenemos ya un proyecto para acabar con los vertidos al Piles, aunque tenemos que hacer la obra, que es faraónica, con un desembolso grande. También queremos mejorar las instalaciones eléctricas. La idea es mejorar las instalaciones lo más posible, porque el club ya cumplió medio siglo de vida, y muchas veces no se hicieron las actuaciones necesarias. Nuestra idea es potenciar nuestra relación con el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo, llegando a acuerdos para que los niños puedan practicar hípica. Igualmente, quiero abrir el club a la sociedad gijonesa, la afición a la hípica está muy arraigada, y queremos intensificarla más, haciendo jornadas de puertas abiertas. Y quiero recuperar las fiestas patronales, porque ahora no hay nada. Son proyectos que no se acaban en un día ni dos. Y queremos que haya más concursos, porque el Chas está muy bien valorado en la Federación Española, gracias a la labor de Jesús Kocina.

–Kocina deja la presidencia, pero seguirá ligado al club.

–Sí. El cambio que hacemos se debe a la carga de trabajo que tiene él ahora. Pero va a seguir acompañándome, sobre todo en lo relativo a las relaciones institucionales. Además, va a ser presidente del Gijón Horse Jumping.

–Entre los proyectos pendientes están las pasarelas para unir el Chas y Las Mestas.

–Es un proyecto que sigue en nuestra mente, pero a largo plazo. Nuestra intención es hacer un enlace entre Las Mestas y el Club Hípico Astur. Mi intención es verlo hecho antes de acabar mi mandato.

–¿Qué necesita el Chas?

–Sobre todo, un sustento económico para poder llevar a cabo todas las infraestructuras que queremos hacer para modernizar el Chas. Se han hecho ya varias obras, como la mejora de la pista de fuera que se creó para el Gijón Horse Jumping. Iremos haciendo cosas según el dinero que tengamos.

–Pero la peor época de la entidad ya quedó atrás.

–Sí. Quedó atrás y, además, salimos airosos. Crear una sociedad gestora con miembros del club que aportamos dinero fue lo que nos salvó. Eso fue lo que nos permitió tirar para arriba, porque cuando Kocina llegó al Chas, el Club estaba para cerrar.

–¿Habrá competición el año próximo?

–Eso tiene que decirlo Sanidad, pero ojalá que haya competición. Y no una, sino muchas. Esa es nuestra intención. La gente del norte de España, incluso la de fuera de Asturias, quiere venir aquí a saltar, así que ojalá el coronavirus lo permita.