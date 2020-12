“El Botánico parecía un parque temático y esa no es su identidad”, afirma Aurelio Martín

El trabajo de Martín es desde dentro del Ayuntamiento para reordenar su concejalía creando el Servicio de Protección y Educación del Medio Natural –donde además del Botánico se gestionará el Monte Deva– y desde fuera cerrando con la Universidad de Oviedo el nombre del nuevo responsable que ponga en marcha el trabajo científico definido en el convenio entre ambas entidades. Un trabajo paralizado y marcado por polémicas laborales que llegaron hasta los juzgados.

¿Supone el paso del Botánico de Divertia a Medio Ambiente que se acabaron los conciertos o los eventos festivos? “Habrá programas educativos y culturales que tengan que ver son los objetivos medioambientales, científicos y de divulgación. Festejos por festejos, no. Hay muchos sitios en Gijón para organizar fiestas. El objetivo no es recaudar a cualquier precio”, sentenció el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, para quien “nunca tuvo sentido que el Botánico estuviera en Divertia; no es un sitio para festejos ni un jardín multiusos”.