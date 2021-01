Ya está todo preparado en Gijón para la llegada de los Reyes Magos. En un año atípico como el actual, marcado por la pandemia del coronavirus, Sus Majestades de Oriente no podrán realizar la tradicional cabalgata por las calles de la ciudad. Sin embargo, la magia de los tres reyes sí que se podrá sentir por todo Gijón.

Así, los vehículos de los Reyes Magos recorrerán toda la ciudad, tanto su zona urbana como rural, cargados de los regalos de los más pequeños de la casa. Además, estarán acompañados por el autobús municipal "Pegasín", que también realizará el recorrido, aunque en su caso solo por el núcleo urbano.

Además, antes de comenzar su viaje desde las lejanas tierras de Oriente, los Reyes Magos han querido enviar un mensaje a todos los niños gijoneses que esperan ansiosos su llegada, que se producirá el día 4 de enero.

Esta llegada será también especial, puesto que Sus Majestades llegarán a Gijón en globo aerostático. Será a las 9.15 horas del día 4 de enero y aterrizarán en un lugar secreto antes de comenzar la jornada de encuentros con las niñas y niños de Gijón en la plaza de toros de El Bibio. Para este evento, que se desarrollará los días 4 y 5, ya están agotadas todas las entradas, que suman casi 6.000. Sin embargo, quienes no puedan acudir, no se quedarán sin ver a los Reyes Magos, ya que Sus Majestades de Oriente harán dos directos cada día, en la web www.gijon.es/reyesmagos, a las 11.00 h y a las 18.00 horas.

Estos serán los recorridos que realizarán los vehículos de los Reyes Magos por Gijón:

En la zona urbana, recorrerán numerosos barrios, como: Roces, La Calzada, Pumarín, zona centro, La Arena, El Coto, Viesques, El Llano, Contrueces, Nuevo Gijón, Montevil, pasando por las siguientes calles:

- Calle Pintores dirección a La Calzada por Avenida de la Constitución

- Avenida Príncipe de Asturias

- C/ Bertolt Brecht

- C/ Paragüay a C/ Los Andres

- C/ Simón Bolívar C/ Manuel Rodríguez Álvarez

- C/ Flórez Estrada y C/Ruiz

- Avenida Príncipe de Asturias y giro en Avenida Galicia

- C/ 2 de Mayo a Av. Juan Carlos I

- Marqués de San Esteban giro en C/ Pedro Duro

- Avenida Portugal

- Puerto San Isidro, Puerto Leitariegos, Puerto Somiedo, Puerto de Tarna y llegamos a Avenida Constitución

- Plaza Europa y Palacio Valdés

- C/ Álvarez Garaya a C/ Felipe Menéndez

- C/ Marqués de San Esteban, Jardines de la Reina, C/ Melquiades Álvarez a Rufo García Rendueles

- Rufo García Rendueles hasta llegar a la rotonda en Av. Castilla

- Avenida Castilla a C/ Manso

- Rufo García Rendueles y C/ Menéndez Pelayo

- C/ Pablo Iglesias y C/ General Suárez Valdés giro en Quevedo

-C / Poeta Ángel Gonzalez

- C/ Corín Tellado y Muros de Galicia

- C/ Esperanto a C/ Feijoo

- Hermanos Felgueroso a C/ Fuente del Real

- Avenida de El Llano, Av. Hermanos Felgueroso, Av de la Costa, C/ 17 de Agosto

- Avenida de El Llano a C/ Pérez Ayala

- Pérez Ayala y Severo Ochoa

- C/ Cataluña y giro a Gaspar García Laviana

- Av. Schultz y Carretera Carbonera

- Carretera del Obispo

- C/ Rio Nalón a C/ Río Eo seguimos hasta calle Torrecerredo

- Calle Sierra del Aramo, Peña de los 4 Jueces, Peña Ubiña

- Sierra del Sueve hasta C/ Dolores Ibarruri

- Calle Monsacro hasta Av. Concha Espina

- Calles: Juan Andrés Suárez García, Peña Mea, Naranjo de Bulnes y vuelta a Dolores Ibarruri para continuar por Velázquez

- C/ Velázquez

- Carretera Carbonera

- Avenida Salvador Allende

- C/ Esmeralda Maseda

- Calle Pintores

En la zona rural, realizarán dos recorridos distintos. El primero de ellos visitarán:

- Calle Pintores a C/ Salvador Allende para llegar a Avenida de Oviedo y salimos hacia Porceyo

- Pinzales

- Cenero

- Sotiello

- Serín

- San Andrés de los Tacones

- Monteana

- Cerillero / Av Cerillero

- El Lauredal

- Portuarios

- Av. Príncipe de Asturias

- Av de los Campones

- Avenida de la Juvería, Calle de la forja, calle Laminación

- Avenida de la Juvería y a Av. de los Campones.

- Avenida Príncipe de Asturias

- C/ Severo Ochoa giro en Ramón Areces hasta Carretera Carbonera

- C/ Salvador Allende, C/ Esmeralda Maseda / Calle Pintores

Y en el segundo recorrido:

- Calle Pintores a C/ Salvador Allende

- Carretera Carbonera

- Nuevo Roces

- Mareo y Granda

- Vega

- Huerces

- La Camocha

- Granda

- Castiello

- Deva

- Cabueñes

- Providencia

- Somió

- La Guía

- C/ Ezcurdia hasta Avenida Castilla,C/ General Suárez Valdés y giro en C/ Balmes hasta llegar a C/ Ramón y Cajal

- C/ Periodista Francisco Carantoña y giro en Avenida de El Llano

- C/ Pintor Manuel Medina a Carretera Carbonera

- C/ Salvador Allende, C/ Esmeralda Maseda y C/ Pintores