Los profesores de Educación Física piden espacios municipales para dar sus clases

“Lo cierto es que no creía que todos los centros estuvieran tan mal”, asegura el director del IES Montevil, César Suárez. Es el suyo uno de los institutos más afectados. “Ya llevo escritos dos informes para dejar constancia de nuestro estado, el último justo antes de la pandemia”, explica. En su caso, como en la mayoría, “no hay ningún espacio a techo”. “El gimnasio es minúsculo, a pesar de que somos un centro construido en el año 1990. Es extraño que no se planificara de otra manera”, señala. Sus aulas albergan a 800 alumnos que no tienen espacio y se ven obligados a impartir la asignatura de forma teórica en el aula. “Queremos saber si hay un plan en la Consejería, porque Asturias no es lo mismo que Sevilla y aquí necesitamos espacios cubiertos, más si tenemos en cuenta que muchos chavales sólo hacen deporte en las horas de Educación Física”, remata.

En similar situación se encuentran centros como el Doña Jimena, donde imparte clases Enrique Rendueles. “El gimnasio tiene 50 años, los vestuarios están sin arreglar, no hay agua caliente y necesitamos una cubierta”, dice. “Se ha hecho muy poca inversión y ahora es cuando pagamos las consecuencias”, añade. Además de que los estudiantes de su centro no pueden practicar deportes en el gimnasio por lo reducido del espacio, “las canastas para baloncesto son las únicas que hay y es necesario moverlas, lo que cuesta mucho esfuerzo”. “La falta de medios es absoluta”, remata.

Por eso, desde algunos centros, como el suyo, se han empezado a lanzar propuestas para compartir espacios con colegios de Primaria o incluso instalaciones municipales. “En horas donde no haya un uso municipal se deberían contemplar turnos para que los chavales puedan hacer deporte en buenas condiciones”, asegura.

La fórmula se lleva a cabo en el IES El Piles gracias a la iniciativa de Jorge Fernández, quien solicitó al Ayuntamiento la cesión de un espacio en el Palacio de los Deportes de La Guía. “Es complicado andar moviendo a los chavales del centro al pabellón, pero al menos es una solución”, asevera. “Muchas veces, nos vemos obligados a quedarnos en el aula, porque el gimnasio es muy pequeño y tiene unas goteras enormes”, añade.

En el ánimo de los docentes está que el informe que han elaborado centro por centro no caiga en el olvido y se convierta en pura estadística, sino que se convierta en una herramienta de trabajo de cara al futuro de manera que se pueda avanzar en las mejoras que tanto necesitan. La lista es larga y también comprende cuestiones como la renovación de pavimentos, la dotación de materiales o la mejora de la seguridad de las instalaciones. Pero, por encima de todo, aspiran a “tener un espacio cubierto”. “Es lo mínimo que se puede pedir en Asturias cuando además los colegios, que dependen del Ayuntamiento, sí que han ido cubriendo sus patios”, indican.