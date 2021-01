“Entiendo que todo el mundo quiera tener un mayor conocimiento científico sobre algunas cuestiones y el Grupo Covadonga ha presentado, y se lo agradezco, un informe que me han hecho llegar”. La alcaldesa de Gijón, Ana González, tiró ayer de corrección al referirse a la polémica por la posible supresión del anillo navegable después de la presentación por parte del Grupo Covadonga de un documento que propone medidas alternativas al cierre, dirigido por el investigador de la Universidad de Zaragoza Francisco Pellicer. Pero advirtió: “El Ayuntamiento, dentro de su responsabilidad, tiene encargada una investigación a la Universidad de Oviedo que está a punto de finalizar, y que será presentada en un consejo sectorial de medio ambiente”. “Sólo en ese momento será cuando se discuta y se hable porque el objetivo es un Piles no contaminado y una playa no contaminada”, indicó. Del mismo modo, invitó a la oposición a “leerlo todo porque es muy pronto para pronunciarse”. “No conocen el estudio porque no ha finalizado y en estos temas hay que tener cierta prudencia para leerlo todo”, advirtió la Regidora.

En similar línea se expresó el concejal de Deportes, José Ramón Tuero. “Como concejal de Deportes no quiero cerrar ninguna instalación deportiva y el anillo navegable lo es” manifestó. “Pero lo irrenunciable es solucionar los problemas del río” añadió el edil. “Cerrar el anillo navegable para siempre sería una acción precipitada, hay que esperar”, abundó. Por ese motivo, pidió “tranquilidad y diálogo” antes de tomar cualquier decisión. Tuero aseguró ayer que “quien en estos momentos diga que la recuperación del río es incompatible con el anillo navegable se precipita, pero también se precipita quien sostenga los contrario”. El concejal afirmó “no conocer el informe del Grupo Covadonga” si bien el club, en boca de su presidente Antonio Corripio anunció que lo iba a presentar “ante el Ayuntamiento, el Principado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Gobierno de la nación”.

Las medidas que plantea el Ayuntamiento para la regeneración de la cuenca del río Piles incluyen la demolición de la compuerta que hacen que un tramo del río se convierta en pista para la práctica del piragüismo lo que para el profesor Francisco Pellicer sería “un derroche” y además asegura que el plan que propone al Grupo Covadonga y este asume y traslada a los demás organismos “es mucho más ambicioso que el que maneja el Ayuntamiento”. Pellicer también pone en duda de que si no hay un consenso generalizado entre las distintas partes implicadas la recuperación del río pueda recibir fondos europeos “porque para las instituciones comunitarias eso de esto se hace así porque yo lo digo no les vale”. Las posturas por el momento están muy distantes por lo que Tuero se ofreció como mediador entre las partes convencido de que el diálogo tiene que salir la mejor solución.