Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 25 años que hirió con un cuchillo de cocina a un amigo de su ex mujer de la que se había separado recientemente. Los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Gijón, el día 11 de enero a las 21.30 horas acudieron a la calle Roncal alertados por varios vecinos que daban cuenta de una pelea entre dos hombres y uno de ellos iba armado con un cuchillo. Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la trifulca había finalizado y ya no se encontraba ningún contendiente, aunque varios testigos refirieron que una de las personas enfrentadas había resultado herida y había ido al centro de salud de El Llano.

La víctima, que había ido por su propio pie a curarse, presentaba cortes en el pecho y en la cabeza, a la altura de la oreja izquierda en la que había quedado clavada la hoja de un cuchillo. El herido, que requirió varios puntos de sutura para la cura de sus cortes, explicó que había sido agredido por un conocido suyo que le había atacado después de haber mantenido una discusión. Desde ese momento, los trabajos policiales se encaminaron a la búsqueda del responsable de estas lesiones que había huido del lugar tras el apuñalamiento. La presión policial sobre su entorno más cercano, amigos y familiares de los que se sospechaba que estaban ofreciéndole cobijo, propició que el agresor se presentara voluntariamente en la Comisaría de El Natahoyo. Fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por la premeditación de sus actos y la trayectoria de sus envites.

El arrestado tenía antecedentes policiales por lesiones y amenazas. Según los datos recabados en la investigación, el agresor había acometido a la víctima porque no toleraba que su ex pareja sentimental, con la que estaba en trámites de separación, mantuviese una relación de amistad con él. Esa noche había localizado en un bar del barrio de El Llano al amigo de su ex mujer, le había pedido que saliera a la calle para hablar con él y allí, de forma sorpresiva, lo había acometido con un cuchillo, pinchándolo con el filo en la parte izquierda del pecho y a continuación lo había atacado en la cabeza.

El herido, vecino de Gijón de 51 años de edad, no sufrió daños en sus órganos vitales y la evolución de su estado permitió que fuera dado de alta tras la cura y sutura de sus heridas. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia el día 13 de enero cuya titular decretó su prisión provisional e ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.