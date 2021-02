Gijón tendrá un reglamento municipal de laicidad “en breve”. Así lo anunció ayer la Alcaldesa, la socialista Ana González, en el punto del orden del día del Pleno donde se aprobó que, para el año que viene, vuelvan a ser fiesta local el Martes de Antroxu y San Pedro. Sólo votó en contra de esto último Podemos, para quien “San Xuan es opción más adecuada que San Pedro, ya que puede vivirse tanto desde la óptica laica como desde la religiosa”, explicó la portavoz, Laura Tuero, al tiempo que retaba al gobierno local a cumplir con los compromisos que conlleva ser de la Red de municipios por un Estado laico. “Algún día me tendrán que explicar por qué San Juan no es santo, no acabo de entenderlo”, replicó la Regidora mientras anunciaba ese reglamento, cuya elaboración se incluyó dentro del pacto de gobierno entre PSOE e IU.

Podemos también se quedó solo en su intención de que el Pleno de Gijón impulsará la revocación de la nueva autorización ambiental a ArcelorMittal, que le permite la apertura del sínter A sin tener plenamente instalado el filtro de mangas. Recordó el edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín (IU), que el compromiso de la empresa es que el filtro esté entre marzo y abril. “No tiene sentido que a mes y medio abramos un proceso que puede tener resultados indeseables”, dijo poniendo énfasis en las acciones de protección ambiental que el plan de acción contra la contaminación del aire en la zona oeste fija tanto para la siderúrgica como para el resto de las empresas del entorno.

Laura Hurlé, de Vox, acusó directamente a Podemos de “querer laminar la industria” recordando de paso que la formación morada había sido la única en no apoyar minutos antes una declaración institucional en defensa de la industria y Pelayo Barcia, de Foro, les sugirió ir a la Fiscalía “si entienden que hay irregularidades”. José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, destacó que la autorización se dio en base “a informes de técnicos del Principado que dicen que no hay incumplimentos. No vale parapetarse en los informes de los técnicos cuando a uno le viene bien y culparlos cuando viene mal”. Todos los portavoces recordaron la importancia de la empresa como generadora de actividad económica y empleo.

“La palabra demagogia se queda corta con lo que estamos oyendo. O contaminación o empleo. Díganselo a los vecinos que hoy vuelven a tener una boina de contaminación encima. Deberían pensar más en la salud de las personas”, reprochó Laura Tuero, portavoz de Podemos, a sus colegas, a los que acusó de avalar una política que “da millones a las empresas para que luego se vayan”.

Sí salieron adelante, y por unanimidad, las proposiciones de Laura Hurlé (Vox) y Ángela Pumariega (PP) en favor, respectivamente, de una revisión en profundidad de las orillas del Piles a su paso por el Parque Fluvial y el arreglo de puentes y escollares y del diseño de un gran anillo verde periurbano a partir de la conexión a través de corredores peatonales de parques y jardines de la zona urbana con sendas verdes de la zona rural. En el caso del parque fluvial, el edil socialista Olmo Ron recordó el acuerdo con Principado y Confederación para acometer un plan de mejoras en todos los ríos.

A lo largo de la sesión plenaria también se anunció la idea del gobierno de transformar la Casa Natal de Jovellanos en un centro de la Ilustración y se oyó la voz del colectivo Hostelería con Conciencia, cuyo presidente David Sampedro participó en el Pleno a través de un vídeo mientras compañeros se manifestaban en la plaza Mayor. “Pedimos y exigimos una fecha para cobrar las ayudas. Nos sentimos abandonados y nos quedamos sin aire para respirar,”, explicó el hostelero de Ceares. El Ayuntamiento espera a una modificación presupuestaria para poder hacer efectiva la ayuda para hostería sin terraza con una dotación de un millón de euros. Luego, llegarán los bonos al consumo.