La mesa de concertación social, reunida esta mañana de manera telemática e integrada por el Gobierno municipal y los agentes sociales, ha acordado incrementar en 1.040.000 euros el presupuesto inicialmente fijado para este año 2021, que asciende de esta forma a 27.3 millones de euros.

Dentro de este presupuesto están incluidos 1.5 millones de euros para la puesta en marcha de un programa de bonos de incentivación al consumo, y otro millón de euros destinado a una línea de ayudas directas dirigidas a sectores especialmente perjudicados por las medidas derivadas de la crisis sanitaria.

Los miembros de la mesa de concertación se han emplazado a la próxima semana para cerrar la ejecución del programa de bonos, aunque la cuantía ya está definida, y el planteamiento será ponerlo en marcha cuando se levanten las restricciones sanitarias.

En el caso de la línea de ayudas directas, además de los establecimientos de hostelería que no cuenten con licencia de terrazas, tal y como se planteó inicialmente, se incorporan como potenciales receptores de esta ayuda los gimnasios, las agencias de viaje, atracciones de feria y establecimientos de productos no esenciales, ubicados en el interior de centros comerciales (no galerías comerciales) y sin acceso desde el exterior, siempre y cuando su superficie sea inferior a los 300 metros cuadrados.

Esta ayuda directa requerirá únicamente de la presentación de una solicitud y una declaración responsable que refleje el cumplimiento de los requisitos, con el objetivo de agilizar al máximo su tramitación. Pese a que su cuantía dependerá del número de solicitudes que se reciban, la estimación realizada es que su cuantía rondará los 600 euros y llegará a unos 1.700 establecimientos.