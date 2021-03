SUSCRÍBETE Accede a todo el contenido de la web de LA NUEVA ESPAÑA por menos de 4 euros al mes

"Me atacaron; yo no había hecho nada", declara Papagore en el juico que podría expulsarle de España "Tuvimos que encadenar dos esposas para engrilletarlo, no podíamos con él", razonan los agentes que le acusas de atentado