“Claro que comprendo el hartazgo y la falta de credibilidad que siente todo Gijón. Yo también lo siento y, por eso, defiendo lo posible y pido a todos, nos pido, que dejemos de marear. A todos (por los partidos) nos tocó gobernar y esto no se hizo. Vamos a dejarnos de tú, yo, tú... Ni tú, ni yo. Es hoy. Es 2021 y Gijón necesita la estación”, sentenció la Alcaldesa, Ana González, antes de exigir que el Ministerio considere la operación ferroviaria de Gijón “como un proyecto de Estado, un proyecto prioritario en nuestro país”. “El Ayuntamiento tiene que liderar, pero Adif y el Ministerio tienen una responsabilidad importante y se la vamos a exigir”, aseguró. El Ministerio ha recogido ese guante.

¿La mejor opción para la Alcaldesa? “Yo lo que tengo claro es que hay que hacerlo y hay que buscar la forma posible. La estación tiene que ser digna y cumplir con la intermodalidad y la conexión con el metrotrén, que es lo que le da la centralidad. A mi no me parece mal reutilizar Sanz Crespo siempre que sea una mejora sustancial. No creo que sea algo bueno o malo en sí mismo, lo que hay que ver es el proyecto”, aseguraba la regidora socialista. Los primeros cálculos de la nueva hoja de ruta, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, establecen licitaciones en Adif y modificaciones urbanísticas en el Ayuntamiento para 2023 con el objetivo de ponerse en 2024 a encajar todas las piezas del doble puzzle que conforman el metrotrén y el plan de vías. Los plazos serían más cortos en el caso de la opción de Sanz Crespo que, además, se desarrollaría por fases y permitiría ejecutar de manera separada operaciones ferroviarias y urbanísticas.

Todo ello con un punto de partida claro: que los tres socios se pongan de acuerdo en el proyecto a desarrollar y quede fijado en un nuevo convenio de Gijón al Norte. Eso es lo que debe quedar concretado este año. El Ayuntamiento ya se ha puesto a disposición para encargarse de la redacción de ese nuevo convenio –donde también hay que rehacer el sistema de financiación al quedar fuera la vía del préstamo del Banco Europeo de Inversiones– para adelantar camino.

Al tiempo que se trabaja en la estación, Adif sigue con sus planes para la prolongación del metrotrén soterrado hasta Cabueñes y el diseño de las estaciones intermedias: plaza de Europa, El Bibio, Las Mestas, Universidad y hospital de Cabueñes. La plaza de Europa daría esa centralidad que algunos entienden se pierde en Moreda.

Los arquitectos piden “visión de conjunto” de todo el plan

“Visión de conjunto”. Eso es lo que le piden desde el Colegio de Arquitectos de Asturias a los responsables de los gobiernos del Ayuntamiento y el Principado de Asturias a la hora de decantarse por uno de los nuevas ubicaciones en liza para la estación intermodal. Entre ellas la más polémica de reutilización de Sanz Crespo, que tiene como uno de sus avales un ahorro de dinero. “El coste de la actuación debe ser la del conjunto. No es posible valorar aisladamente la propuesta de mantenimiento de la estación si no se sabe cómo se van a resolver el resto de las acciones prioritarias que es imprescindible abordar”, se explica en una nota pública. El colegio profesional fija en tres los puntos prioritarios en todo el proyecto de integración del ferrocarril como eje de un gran proyecto de reordenación y regeneración urbana: conectar las cercanías ferroviarias al túnel del metrotrén, suprimir la barrera ferroviaria y definir la nueva estación habilitándola como importante nodo intermodal y teniendo en cuenta el mayor uso de las cercanías. En lo que tiene que ver con la supresión de la barrera ferroviaria, los arquitectos asturianos defienden desde hace tiempo que “es imprescindible incorporar en la solución ferroviaria la eliminación del tridente ferroviario que discurre por Mora-Garay”.