Semana Santa de Gijón: Los niños, protagonistas en el Vía Crucis del Viernes Santo

Los más pequeños han sido los protagonistas del Viernes Santo en Gijón, siguiendo así las directrices vaticanas marcada por el Papa Francisco. “A los niños conviene cuidarlos, y darles protagonismo en la Iglesia porque lo necesitan”, confesó el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, tras completar las catorce estaciones del Vía Crucis celebrado esta mañana para recordar “los últimos pasos” de la vida de Jesucristo en los que mostró “el amor que nos tenía”.

La imagen del Cristo de la Misericordia y de los Mártires presidía la celebración, retransmitida en directo a través del canal de Youtube de la parroquia (San Pedro Gijón), y con decenas de feligreses repartidos con distancia en los bancos del templo. Las manolas, de riguroso luto hasta en sus mascarillas, privadas también de recorrer las calles acompañando a las imágenes en procesión, siguieron el Vía Crucis desde uno de los laterales del templo. Miembros de las tres cofradías fueron dando lectura a las catorce estaciones mientras que otro grupo de penitentes recorría y se detenía en distintos puntos de los pasillos de la iglesia cargando con la cruz. Catorce estaciones mientras los fieles seguían con sus miradas el paso de la cruz.

Este año fueron los más pequeños quienes llevaron la voz cantante en la lectura. “Pensaba que iba a tener mucho que leer, y no me gusta mucho, pero al final me prestó y me están dando la enhorabuena”, reconocía Pablo Fernández-Peña, de nueve años y miembro de la Santa Misericordia, tras el Vía Crucis. Compartió protagonismo junto a su hermano Miguel, de 12 años. “Hay muchos niños que se están olvidando de la iglesia, y es importante porque supone una buena experiencia”, explicó Miguel Fernández-Peña. “Los niños tienen que hacerse cristianos, porque así pueden hablar con alguien y no estar solos”, apostilló el pequeño de los Fernández-Peña. Junto a ellos, con los hábitos de la hermandad de la Santa Vera Cruz, también participaron Ismael Rodríguez Peláez y Raúl Adrián Martínez Martínez.

Las celebraciones de Semana Santa, sin exhibición de imágenes en las calles, se están desarrollando en Gijón con la posibilidad de seguirlas a través de internet. Aunque son muchos los feligreses que tanto en San José como en San Pedro están haciendo acto de presencia estos días. “Son actos con solemnidad, realizados dignamente y para hacer visible que las cofradías seguimos aquí”, compartió Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Santa Vera Cruz.

Los actos religiosos seguirán este Sábado Santo con el rezo del rosario y el acompañamiento a la Virgen de la Soledad, prevista para las once de la mañana en San Pedro. Luego, a las 20 horas, está prevista la celebración de la Vigila Pascual. Y el Domingo de Resurrección, a las 13 horas, tendrá lugar la celebración de la eucaristía de la Pascua y canto del Aleluya.