Ya dice el dicho taurino que "no hay quinto malo" y el último domingo del mes de mayo es un buen ejemplo. La buena temperatura, el escaso viento y el soleado día han provocado que los gijoneses, y muchos visitantes, llenen las calles, terrazas, paseos y las playas para disfrutar del buen tiempo. Desde por la mañana, el ambiente ha sido la tónica general del día en Gijón, aprovechando especialmente la bajamar en San Lorenzo, donde decenas de bañistas no dudaron en lanzarse al agua. No han faltado tampoco los aficionados a los deportes acuáticos.

La buena temperatura también se puedo disfrutar ayer sábado, un día menos soleado que hoy pero con la misma intensidad en las calles. De hecho, resultaba difícil encontrar un hueco en las terrazas hosteleras, llenas a rebosar, y cumpliendo las medidas, para tomar algo. Además, tras la finalización del estado de alarma y la reapertura de las fronteras de la región, la ciudad no ha parado de acoger turistas que han vuelto a apostar por Gijón para disfrutar de un fin de semana de descanso y ocio.

Desde que arrancó mayo, todos los fines de semanas ha estado operativo el servicio de salvamentos en los tres arenales urbanos: San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal. A partir del día 1 de junio este servicio será diario, y ya en julio se extenderá a las playas rurales del concejo.