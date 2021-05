Montserrat López Moro (Foro): “Hay un déficit democrático en el gobierno local, hace una frontal oposición a la oposición”

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Aunque resulte paradójico, lo mejor que se puede predicar de este gobierno es que su inacción en la mayor parte de los asuntos que preocupan a la ciudadanía ha dejado un margen tan necesario como conveniente a la acción de la oposición, lo que genera un enriquecedor debate. Pero precisamente por ello, lo peor es su déficit democrático, su frontal y sistemática “oposición a la oposición”; en definitiva, su incapacidad para escuchar.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Desde Foro llevamos a cabo una labor opositora más activa, dinámica y certera porque estamos a pie de calle. Desde este punto de vista, seguro que podemos mejorar para dar voz a los muchos problemas que padecen los gijoneses.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

No me gusta hablar de los demás y tampoco generalizar, conduce a la injusticia. Lo que sí puedo afirmar es que, a menudo, nos sentimos solos en dicha función y la labor del gobierno no permite relajo ni tibieza.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Serán otros los que deban juzgarlo. Lo que desde luego no he perdido, pese a estar ahora en la oposición, son las ganas de trabajar por Gijón.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Lamento tener que afirmar que la gestión municipal de la pandemia ha sido nefasta. Hay multitud de ejemplos de actuaciones que hemos echado en falta y venimos denunciando (ayudas a los hosteleros, agilidad en la concesión de terrazas, abandono total a los centros educativos, agilidad en las licencias de construcción, caos circulatorio, atención a las demandas de las asociaciones de vecinos...). Si tuviese que salvar algo, no puedo ponerlo en el haber del gobierno local, sino en el margen escaso de concesión que ha hecho a la presión de la oposición.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

La movilidad es un concepto amplio que necesita que unas actuaciones se hallen ligadas a otras. No es posible calificar una actuación aislada si no se pone en relación con un plan global. Desde el momento en que no existe dicho plan y las actuaciones acometidas se han hecho de una manera caprichosa y dictatorial, solo puedo pedir al gobierno que recapacite y rectifique. Está a tiempo.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesta a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Nuestra postura es la que reiteradamente viene expresando nuestro portavoz, Jesús Martínez Salvador, y nuestros diputados Pumares y Oblanca, en Oviedo y en Madrid. Porque en Foro decimos lo mismo en todas partes: los acuerdos están para cumplirlos y no vamos a ceder en una cuestión capital para nuestra ciudad y que fue fruto de un amplio consenso del que ahora se hacen oídos sordos con excusas pueriles.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

El destino no puede ser otro que redundar en mejoras para los gijoneses. Un ejemplo: hay mucha labor de digitalización en el ámbito educativo, nos ha costado mucho; ahora, con esta ayuda, toca extenderla a la empresa, al comercio.... Los fondos Next Generation no pueden ser otros fondos mineros. Asturias no puede perder más trenes por mala gestión de lo que viene de fuera.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Lo que debe cambiar es la disposición del gobierno. Sus representantes deben deshacerse del sectarismo del que hacen gala. Existe un gobierno, pero también un equipo de representantes municipales y sus aportaciones son sistemática e inopinadamente rechazadas. Con estos mimbres, resulta francamente difícil mejorar la eficiencia de la gestión.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

El problema radica en que no existe propiamente un modelo de participación sino de imposición, precisamente por ese déficit democrático que refería. Eso obliga a la sociedad civil a salir a la calle.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Largo lo fía, pero me gustaría que estuviese construido sobre las sólidas bases que quedaron definidas tras el periodo 2011–2019, aunque para ello habría que efectuar una ardua labor de reconstrucción.