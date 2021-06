Itvasa ve “urgente” la ITV de Granda e insta al Ayuntamiento a tramitar ya la licencia

Ni la Consejería de Industria ni Itvasa –sociedad participada íntegramente por el Principado– dan marcha atrás al proyecto para abrir la segunda ITV del concejo en Granda, pese al enorme rechazo político y social que concita esta iniciativa. Muy por el contrario, a través de un comunicado difundido por el ejecutivo autonómico, la empresa emplazó ayer al Ayuntamiento de Gijón a que “prosiga con el procedimiento habitual de concesión de permisos y licencias, dentro de los plazos establecidos y en las condiciones que marca la normativa”. Y es que Itvasa considera haber dado ya una “respuesta satisfactoria” a los requerimientos para subsanar la documentación remitida en primera instancia.

La portavoz del gobierno municipal, Marina Pineda, reiteró ayer que el Ayuntamiento no puede denegar la licencia a Itvasa si la empresa cuenta con todos los pronunciamientos legales y técnicos a favor. Ahora bien, precisó que ese permiso no se va a dar hasta que el Principado no envíe al Consistorio el informe que se le ha pedido sobre la posible contaminación de los terrenos adquiridos en Granda a la Cooperativa de Agricultores para instalar la estación de inspección técnica de vehículos. Pineda volvió a reclamar diálogo con los vecinos, algo a lo que parece estar dispuesto ahora el Principado. “Desde la empresa y la Consejería se va a convocar en los próximos días una reunión con los vecinos”, anunciaron ayer mismo los portavoces de Industria.

En todo caso, Itvasa insiste en “la necesidad” que tiene de poner en marcha “de forma urgente una nueva estación en la parroquia de Granda”, para, según indica la Consejería de Industria “aliviar las listas de espera en Gijón”.

“El consejo de administración de Itvasa acordó instalar un equipamiento en Granda ante la saturación de las actuales instalaciones, agravada por la crisis del covid”, añade Industria. Según la Consejería, la decisión está “fundamentada técnica, legal y económicamente”, y “responde también al menor plazo que requiere su puesta en servicio por las especiales condiciones de la parcela adquirida”. Itvasa sostiene, a este respecto, que “la adecuación de la nave existente en los terrenos acortaría de manera muy significativa el horizonte temporal para la entrada en funcionamiento de la nueva estación, lo que redundaría en beneficio de la ciudadanía, especialmente de las personas propietarias de vehículos ligeros y de motocicletas afectadas por las elevadas esperas en el entorno de Gijón”. Para la empresa, “cualquier otra ubicación exigiría una nueva construcción y, en algunos casos, labores de urbanización y acondicionamiento, lo que implicaría un importante retraso y un elevado sobrecoste”.

Itvasa señala que “cada día de demora supone no realizar 200 inspecciones, de manera que se dificulta la reducción de la bolsa de vehículos pendientes de inspección”. “La apertura de la nueva estación contribuirá notablemente a descongestionar la actividad del único centro que hay en Gijón”, concluye la empresa.

La Junta pedirá la retirada del plan, rechazado por toda la oposición

La carbayera de Granda fue escenario ayer por la tarde de una imagen poco habitual para los actuales usos políticos. Representantes y portavoces parlamentarios de PP, Foro, Ciudadanos y Podemos comparecieron juntos para presentar la proposición no de ley que las cuatro formaciones han impulsado en la Junta General para instar al gobierno de Barbón a renunciar al proyecto de la ITV en la parroquia. La iniciativa saldrá adelante en la comisión de Industria convocada para mañana con el voto favorable de esos cuatro partidos. Además, salvo sorpresa, también la apoyará Vox, mientras que la postura de Izquierda Unida (IU) está pendiente de dos enmiendas al texto original.

En concreto, la coalición de izquierdas pide, por un lado, que el ejecutivo autonómico “inicie de manera inmediata un diálogo con los vecinos de Granda”, algo que ya anunció ayer Industria. Por otro, IU reclama que se acepte la permuta planteada por el Ayuntamiento de Gijón para llevar la estación de inspección de vehículos a una finca de titularidad municipal de Lloreda.

En representación del PP, abrió el turno de intervenciones Pablo González, diputado regional y presidente local del partido. Según indicó, el objetivo de la iniciativa es “acabar de una vez con el rodillo que quiere instalar la ITV en Granda”, proyecto que, a su juicio, “se diseñó con nocturnidad, alevosía y sin consenso”. “Van contra el sentido común y contra los vecinos”, sentenció el dirigente popular, quien espera que IU se sume al consenso de la oposición en la comisión de Industria de mañana.

Sergio García, portavoz de Infraestructuras de Ciudadanos, criticó al Ejecutivo de Barbón por “no atender las peticiones sensatas de los vecinos, cuando además, el propio Ayuntamiento ha ofrecido emplazamientos alternativos”.

El portavoz parlamentario de Podemos, Daniel Ripa, calificó de “inaceptable” que el gobierno no de marcha atrás y le acusó de “hacer política contra la gente y no para la gente”. “No se puede jugar con las vidas de los vecinos por un proyecto que no responde al interés general”, añadió el dirigente morado.

Por parte de Foro, su portavoz en la Junta, Adrián Pumares, defendió que el emplazamiento elegido por Itvasa “no cumple la normativa” y pidió a IU que “deje de enredar en este asunto”. Al encuentro asistió el presidente de la asociación vecinal, Félix Gómez, así como Pilar Granjo, Marián Rendueles y Margarita Simón, de la plataforma social contra la ITV.