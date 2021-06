Miguel García Menéndez, experto en ciberseguridad: “No queremos dar a Sanidad datos que ya tiene Facebook”

–¿Cómo surgió esta asociación en Gijón?

–Tiene pocos meses de andadura, pero informalmente tal vez tenga ya más de un año. Hicimos nuestra puesta de largo en noviembre y este el segundo gran acto que hacemos. Somos, básicamente, un grupo que nace de una empresa asentado en el Parque Tecnológico y que ha ido aglutinando a gente que sabe de esto. Aún queremos sumar a más personas.

–Se supone que como sociedad todavía estamos tomando conciencia del peligro digital.

–Totalmente. La pandemia también influyó, aunque yo creo que ya viene de atrás. La digitalización empezó mucho antes de lo que solemos decir y lo que ahora nos venden como nuevo no lo es tanto, aunque es verdad que el proceso se ha acelerado. Ahora mismo vamos un poco como pollos sin cabeza. La digitalización tiene muchos beneficios, pero también riesgos. Asusta la cantidad de noticias de cibersabotajes de estos meses. Muchas empresas son hoy muy frágiles.

–¿Y como consumidores?

–Hay de todo. Se notó por ejemplo con la aplicación de Radar Covid. Uno de los problemas fue la cautela de la gente que dijo: yo no quiero que ellos tengan mis datos. Pero, ¿cómo no vas a querer dar tus datos a Sanidad si ya se los has dado a Facebook?

–Y otros exageran, ¿no?

–Sí, también hay evangelistas del mal que le dicen a sus amigos que no se descarguen tal aplicación por si les espían, como si esos mismos datos no los tuviese ya Google.

–¿Están aumentando los cibersabotajes?

–Sí, aunque es verdad que cuando hablamos de ciberseguridad lo hacemos de una manera más amplia, porque muchos fallos se deben más a que la infraestructura tecnológica no está bien hecha.

–¿Deberíamos empezar a interesarnos por quién trafica con nuestros datos?

–Los consumidores deberíamos ser exigentes a todos los niveles y trasladarla también a la tecnología. Tal vez no esté resultando fácil por falta de conocimiento. No es una materia fácil. Sí está habiendo avances entre las empresas. Ahora ya muchas contratan sus seguros normales y luego ciberpólizas para estar protegidos en la nube.