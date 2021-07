El portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, acusó ayer al gobierno local de “abandonar los grandes proyectos de Gijón”. Unas declaraciones que se produjeron después de que la alcaldesa socialista, Ana González, afirmara que el suyo es “el mandato del desbloqueo para los grandes proyectos de la ciudad”. “No se puede reunir mayor falsedad en una sola frase”, aseveró el concejal forista, que aportó varios ejemplos para sostener su denuncia.

Según Martínez Salvador, tras diez años de obras, el polígono la Zalia aún carece de “accesos dignos” y no ha creado ninguno de los 10.000 empleos prometidos. También achaca al PSOE la paralización de la regasificadores de El Musel y “el fiasco medioambiental” de la depuradora del este . Y reprocha a los socialistas que no hayan “cumplido su promesa de ampliar el Hospital de Cabueñes”. Además, extendió su crítica al Gobierno de España por no abrir el acceso a El Musel y el retraso en la llegada del AVE. El grupo municipal de Foro acusa también al gobierno de Ana González de “querer destruir” el plan de vías acordado antes de su llegada al Consistorio con el apoyo del PSOE.