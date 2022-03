La comunidad ucraniana en Asturias se concentra en Gijón para reclamar el fin de la guerra: "Esto tiene que acabar"

Centenares de ucranianos, migrantes y refugiados de la guerra, se han concentrado esta tarde en el Paseo Begoña (Gijón). Es el tercer encuentro desde que Rusia invadió el país: "Están matando a mujeres, hombres y niños. Están matando a civiles, esto tiene que terminar ya", ha clamado.

Algunos de los participantes acaban de llegar a Asturias. Como la joven Inna, de 19 años. "He perdido a un amigo en la guerra, no puedo perder a más personas que quiero", ha lamentado. Y ha añadido: "Nunca hubiera imaginado que en mi país pudiera ocurrir esto".

Anna Pleskach, refugiada en Ovida de Oviedo, ha cantado una canción: "Aquí me siento a salvo, pero rezo cada día por la familia que tengo en Ucrania". Uno de sus hermanos es militar. "No tiene casco ni chaleco antibalas, y no puede comprarlo porque escasean. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar".

Han estado acompañados por asturianos: "Nos sentimos muy bien recibidos, damos las gracias a todos por el apoyo".