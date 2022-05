Quirón, un gigante que llega a Asturias

Todo un gigante de la sanidad privada. Así es Quirónsalud, la firma que plantea la construcción de nuevo hospital privado en Nuevo Gijón. La firma proyecta para su desembarco en Asturias una inversión de 40 millones de euros para erigir un complejo de tecnología punta, destinado a cirugías complejas y que generará, como poco, 300 puestos de trabajo. Cifras mayúsculas que evidencian el músculo inversor de una firma con una red de 58 hospitales repartidos por todo el país. Una red que se verá ampliada en los próximos años con otros tres centros punteros en Zaragoza, Badajoz y Badalona. En suma, estos tres proyectos arrojan una inversión de 210 millones de euros. El doble de los cien millones del “boom” que afronta la sanidad gijonesa entre iniciativas privadas, como la primera fase de ampliación del Hospital de Cabueñes –79 millones– o privadas, como la reforma del Hospital Covadonga, la mayor de su historia y que se irá a los seis millones.

La irrupción de Quirónsalud en Asturias también supondrá un espaldarazo para la sanidad privada en la región. Este sector se despereza tras unos años de letargo, coincidiendo con el auge de esta vía en otras ciudades de España como Madrid o Barcelona. Gijón cuenta en la actualidad con dos centros de titularidad concertada, el Hospital Fundación de Jove y el de Cruz Roja, y otros dos privados; el ya mencionado Hospital Covadonga, propiedad de Jesús Kocina; y el Hospital Begoña, cuyo gerente es Pablo Hernández Fernández-Canteli. Ambos reconocen, cada uno con sus matices, que el aterrizaje de Quirón en Gijón es una noticia “muy positiva” porque se trata de la llegada de “un grupo muy potente”. “Va a ser una revolución”, avanzó Kocina, que añadió que “la sanidad privada está empezando a tener tirón no solo por sí misma, sino también como refuerzo de la pública”. “Afectará a los hospitales privados de Gijón y de Oviedo y a las clínicas más pequeñas. Pero es un tema que aún se tiene que consolidar”, expresó, por su parte, Hernández.

Esa consolidación de la que habla el gerente del Hospital Begoña para la irrupción del gigante sanitario ya ha empezado. El terreno donde se hará el nuevo hospital tiene 17.756 metros cuadrados y linda con la autopista y con la calle Sierra del Sueve. Estos terrenos son de titularidad municipal y tal y como explicó hace dos días la portavoz del gobierno local, Marina Pineda, se permutarán por otras cuatro parcelas colindantes al Hospital de Cabueñes para la expansión del principal centro médico público del área V. Esta no es la única gestión previa que le quedaría a Quirón antes de empezar a construir. La firma tendrá que redactar un convenio urbanístico y redactar un plan especial. Estos dos documentos tienen que ser aprobados por el Pleno, pero previsiblemente contarán con el visto bueno del gobierno local. “La ciudad no puede despreciar una inversión de 40 millones y 300 empleos en un barrio que no va sobrado de empleo”, reconoció Marina Pineda.

Cumplimentados estos trámites, Gijón tendría el horizonte despejado para recibir a una firma de primera división. Una firma inmersa en otros ambiciosos proyectos en España. La empresa cuenta con abrir en los próximos años hospitales en Zaragoza, Badajoz y Badalona. En el de la capital maña, la inversión será de 120 millones por los 50 que hay destinados a los de la ciudad extremeña, cuyas obras empezaron en diciembre del año pasado. Con más de 220.000 habitantes, el de Badalona es, por volumen de población, el que más podría asemejarse a Gijón. La inversión en la cuarta ciudad de Cataluña es idéntica a la planteada en Gijón: 40 millones de euros. En este centro, Quirón plantea dar empleo a 400 personas en un edificio que contará con cinco plantas, 70 habitaciones, seis quirófanos y el mismo número de boxes de UCIs.

“Está claro que es una buena noticia para Gijón. La competencia siempre es buena y va a ser una revolución en la ciudad, porque en Gijón solo estamos el Covadonga y el Begoña, que al final somos hospitales más pequeños”, analizó Jesús Kocina, que recordó que desde hacía tiempo se venía intuyendo el aterrizaje en Asturias de Quirón. “Cualquier inversión que se haga en Asturias es positiva. Estamos hablando de un grupo muy importante a nivel nacional. Es un tema que está en una fase inicial y hay que ver cómo se consolida”, apostilló Pablo Hernández, que, al contrario que su compañero en el Covadonga, considera que, más allá de los profesionales que pueda absorber, la irrupción de Quirón no tendrá tanto impacto en la sanidad pública.

Con 60 años de experiencia, Quirón se define a sí misma como “una marca joven”. La firma nació fruto de la unión de IDC Salud y Quirón. Es líder en España y cuenta con más de 40.000 profesionales repartidos por 58 hospitales en 25 provincias. En total, son 8.195 camas, 498 quirófanos, 774 boxes de ucis... y más. La operación en Gijón tiene, por cierto, sello asturiano. La capitanea el empresario asturiano Víctor Madera, que ostenta desde el 2017 el cargo de presidente no ejecutivo de la compañía tras vender la empresa en esa fecha al gigante alemán Fresenius. Esta fue una de las mayores operaciones financieras del sector privado de la sanidad en España.