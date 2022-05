Colas de más de una hora en Correos por la etiqueta ambiental: “Busca recaudar”

Las oficinas de Correos en Gijón rozaron ayer el colapso por el aluvión de conductores que acudieron para obtener la etiqueta ambiental, que será obligatoria para circular a partir de mañana bajo multa de 90 euros. “Hemos perdido la mañana”, se quejaban muchos, críticos con el inicio de una norma que “no se entiende muy bien”. La restricción (que no atañe a los vehículos sin derecho a la pegatina) forma parte de la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) hace hoy justo un año, y afecta a 107.000 vehículos censados en el concejo, tal y como adelantó hace días LA NUEVA ESPAÑA. Pero también a cualquier turismo, autobús, camión, ciclomotor y motocicleta de fuera que “circule o estacione en el término municipal”. “Es una medida absurda. Solo va a servir para recaudar más dinero”, afirmaban muchos ciudadanos, molestos con la novedad.

En la oficina central de Correos, ubicada en la plaza del Seis de Agosto, hubo conductores que tuvieron que esperar más de una hora, según manifestaron, para conseguir la pegatina, a un coste de cinco euros, porque muchos decidieron apurar las últimas 48 horas para sacarla antes de enfrentarse a una posible sanción. Uno de ellos era Francisco Cabranes, de 74 años, empleado de banca jubilado, que se enteró hace “dos días” de la obligación de llevar el distintivo. “Estaba en el pueblo y no quiero arriesgarme a una sanción”, apuntaba. “Estoy a favor de proteger el medio ambiente, pero a este ritmo tendremos problemas porque están apretando mucho con los coches. Terminará por ser un handicap para todos”, zanjaba.

Hay cuatro distintivos diferentes de tarjeta en función de la fecha de matriculación del vehículo. Son el “C”, de color verde; el “B”, amarillo; el “0”, de color azul, y el “ECO”, de color azul y verde. La norma solo atañe a los vehículos que puedan obtener la pegatina. Lógicamente, los que por su antigüedad o características no puedan conseguirla no serán multados por no llevarla, ni por circular. Eso sí, estos no pueden aparcar en la zona azul desde el pasado 1 de abril porque ni los parquímetros ni las aplicaciones móviles les permiten sacar el tique. De estacionar y ser vistos por un controlador de la ORA también se enfrentan a una sanción de 90 euros.

Muchos vecinos tildaron ayer la nueva norma de “sinsentido” al entender que los vehículos que no pueden acceder a ella ya no pueden aparcar en la zona azul. “Me parece una idea absurda. Si los coches viejos ya no pueden aparcar en la zona azul, ¿para qué sirve que el resto la saquemos?”, se cuestionaba Fernando Lobo, un conductor de autobús de 55 años que se acercó a sacar el distintivo para su coche particular. “Es que al final es contradictorio lo otro también, porque los coches viejos no pueden aparcar, pero sí circular, que es lo que más contamina”, añadía.

Pero también hubo quien defendía la norma. Era el caso de Noelia Ardura, que acudió a la oficina de la plaza del Seis de Agosto acompañada de su pareja, Luis Enrique Bardio, en contra de la norma. “Yo tengo la mía desde hace seis años. Creo que es una forma de ir renovando poco a poco el parque de vehículos”, comentaba. Hubo quien, además de enfadarse con el Ayuntamiento por la norma, cargó las tintas contra la DGT. Es el caso de Félix González, que fue a sacar la pegatina también con su pareja, Susana Fernández. “Pueden obtener el mismo distintivo una scooter que gasta tres litros que un coche de 200 caballos. Se tendría que intentar baremar algo mejor, y también sería bueno que hubiera más pegatinas”, apuntaba.

“Por cinco euros no me complico la vida, pero es simplemente recaudación”, expresaba Roberto Prado, un ferretero jubilado de 71 años. “Vivo en El Llano y apenas uso el coche, nada más cuando marcho de Gijón”, añadía. Algunos tuvieron que hacer una pausa en su trabajo para poder sacar la pegatina. Fue el caso de Fernando Rodríguez, un joven de 24 años que se dedica a la jardinería. “Creo que es una medida poco útil, encima casi he tardado una hora en poder sacarla”, concretaba. “Son cinco euros, no es mucho dinero, pero no lo veo útil. Además, yo uso muy poco el coche, solo para marchar a León”, afirmaba Alberto Olano, un jubilado de 71 años.

También se registraron largas colas en la oficina de la avenida de Castilla, en La Arena, entre otras repartidas por la ciudad. La etiqueta se puede sacar también en talleres de redes autorizadas, como los de la Confederación Española de Talleres, gestores administrativos, el Instituto de Estudios de Automoción y la asociación Ganvam, en el caso de flotas.