Ingenieros con mayúsculas

“Estos premios no los regalamos, no se los damos a cualquiera”, advirtió ayer Enrique Pérez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Asturias (COITIPA), antes de que los galardonados de este año por la entidad recibieran la insignia a sus amplias trayectorias profesionales. Aurelio González, Ricardo García, Joaquín Junquera y Manuel Javier Arias –quien no pudo asistir por motivos personales– fueron los protagonistas de una noche en la que también tuvieron premio varias promociones de profesionales. De esta forma, la fiesta social del COITIPA regresó anoche por todo lo alto al Begoña Park tras el parón obligado por la pandemia. Una cita a la que acudieron decenas de diplomados.

Dentro de las distinciones honoríficas de este año, la de colegiado de honor fue para Aurelio González, fundador en 1988 de la por entonces empresa González Soriano y actual Normagrup Thecnology. “Cuando uno llega a una edad parece que le van dando premios para que se retire, pero en mi caso no lo van a conseguir”, bromeó González antes de recibir su distinción, que acogió con especial cariño: “Que tus propios compañeros de profesión se acuerden de ti siempre es muy especial”. Por su parte, como socios de mérito de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería Industrial de España (UAITIE) fueron condecorados Ricardo García, Joaquín Junquera y Manuel Javier Arias. Este último no pudo acudir a la cita por motivos personales, pero recibirá su premio próximamente. “Significa demasiado recibir este distintivo, y más viniendo de mis compañeros de profesión”, agradeció Ricardo García. En el caso de Joaquín Junquera, primero fueron sus padres quienes recibieron hace años por separado esta condecoración y él se sumó ayer a la lista familiar. “Poder ser la segunda generación de mi familia que tiene estos premios significa mucho para mí”, apuntó. La gala también sirvió para ponerse al día y que el colegio de ingenieros técnicos industriales entregara aquellos distintivos que quedaron sin dueño durante la pandemia. Por tanto, durante el acto cientos de premiados fueron recogiendo el suyo rápidamente. Primero se entregaron los de las bodas de plata de la profesión para las promociones de 1995, 1996 y 1997. Una vez terminaron fue turno para que los más veteranos: los diplomados que cumplieron con sus particulares bodas de oro, 50 años con ingenieros técnicos, graduándose en 1970, 1971 y 1972.