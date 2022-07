Pablo Carreño, sobre el torneo de tenis de Gijón: "Me hace mucha ilusión, no me lo pierdo por nada"

Es, junto a Roberto Bautista, cabeza de cartel del Gijón Open y está tremendamente ilusionado. El tenista gijonés Pablo Carreño será uno de los reclamos del torneo de la ATP 250 que se desarrollará en el Palacio de los Deportes de la Guía entre el 8 y el 16 de octubre de este año. El medallista olímpico volverá a jugar en su ciudad por primera vez desde que apenas era un adolescente y aún no jugaba torneos profesionales. "Me hace muchísima ilusión, es un torneo que no me perdería por nada del mundo", aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA Pablo Carreño.

El gijonés valoró que la ciudad vaya a acoger una cita de esta magnitud. "Es una alegría muy grande. No me podía imaginar que en Gijón se pudiera jugar un torneo de este tipo. Es una oportunidad única para jugar en mi casa. Está claro que es algo muy especial para mí, para el tenis asturiano y para el tenis gijonés. La última vez que jugué en Gijón debía de tener 16 o 17 años y no eran torneos profesionales", expresó el deportista, que pasó sus primeros años en el Grupo Covadonga. "Para la ciudad va a ser un evento muy importante", reconoció Pablo Carreño. "Estar en el calendario de la ATP va a hacer que Gijón se conozca más en el mundo y espero que puedan venir grandes jugadores y que el torneo sea un éxito", afirmó el deportista. "Viendo donde se va a hacer y las instalaciones se puede hacer muy bien. La repercusión mediática no va a ser solo en España sino en todo el mundo. Va a ser muy importante", agregó Carreño. Aún restan varias semanas para la disputa del torneo, pero evidentemente ganar en casa es algo que a Carreño le hace especial ilusión. "Voy con la esperanza de ganar y ojalá que llegue en un buen momento. Sería bonito poder disfrutar de este título con la gente de casa, pero evidentemente no va a ser nada fácil. Habrá muy buenos jugadores y lo que ahora toca es ir semana a semana", finalizó.